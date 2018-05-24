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ya zam gelecek mi? Beklenen açıklama geldi

Gaziantep cılar ve Aşçılar Derneği (GABADER) Başkanı Bahattin Sökmen, "Mübarek ramazan ayında halkımızın sofrasından baklava eksik olmasın diye zam yapmadık dedi. Ayıntap Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş da, "Gaziantepli baklavacılar olarak fıstıklı baklavadan vazgeçmeyeceğiz. Bu ramazanda fedakarlık edeceğiz ve ürünlerimize zam yapmayacağız" diye konuştu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 12:21 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 12:33
Baklavaya zam gelecek mi? Beklenen açıklama geldi

Gaziantepli tatlıcılar, artan fıstık fiyatlarına rağmen ramazan ayında ya zam yapmadı. UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te günde ortalama 60 ton baklava üretiliyor. Türkiye'nin birçok bölgesinden ve yurt dışından sipariş alan tatlıcılar, baklavanın ana malzemelerinden fıstığa son dönemde gelen zamları ürünlerine yansıtmadı. Gaziantep Baklavacılar ve Aşçılar Derneği (GABADER) Başkanı Bahattin Sökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fıstık stokçularının her ramazan öncesi fiyatları artırdığını, buna rağmen ürün fiyatlarında değişikliğe gitmediklerini söyledi. Gökmen, Antep baklavasının ana malzemesinin sade yağ ve fıstık olduğuna dikkati çekerek, "Kentimiz fıstık diyarı ve gastronomi şehridir. Bu nedenle fıstıklı baklava üretmeye devam edeceğiz. Fıstık zammına rağmen baklavanın fiyatında herhangi bir değişiklik yapmadık. Mübarek ramazan ayında halkımızın sofrasından baklava eksik olmasın diye zam yapmadık." dedi.

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Baklavaya zam gelecek mi? Beklenen açıklama geldi
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