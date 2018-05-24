Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda ekonomi üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

KÜLTÜR MERKEZİ OLMAYAN İLİMİZ KALMAYACAK

Önümüzdeki yıldan itibaren tüm okullar tam gün eğitime geçecek hale gelecektir. Eğitimde kalite seferberliği başlatıyoruz. Müfredatı ülkemizin ihtiyaçlarına ve çağın gereklerine göre güncelleyeceğiz. Kültür sanat faaliyetlerine daha fazla kaynak aktaracağız. Kültürümüzü dünyaya tanıtan sinema ve tv dizilerine özel destek vereceğiz. Külliyemiz çevresinde inşası süren 5 milyon kapasiteli kütüphanemizi dünya çapında bir merkez haline getireceğiz. Kültür merkezi olmayan ilimiz kalmayacak. Aile hekimliğini daha da yaygınlaştıracağız.

Ülkemize kazandıracağımız 40 bin yatak kapasiteli şehir hastanelerimizin sağlık standartını bir üst seviyeye taşıyacağız. Sağlık sektöründe de yerlileştirmeyi artıracağız. Nitelikli eğitimle gençlerimizin kariyer sahibi olmalarını da hedefliyoruz. Siyasette gençlerin önünü açan biz olduk.

Değerli kardeşlerim seçilme yaşını önce 25'e sonra 18'e düşürerek gençlerin enerjisini siyasete daha fazla yansıtmayı hedefliyoruz. Her alanda kadınların etkin bir fert olarak süreçlere katılımını artırmayı sürdüreceğiz.

Çocuklarımızın insani ve ahlaki değerlere sahip, bilinçli, iyi eğitimli, saygılı fertler olarak yetişmesini sağlayacağız. Yaşlılara ve engellerimize yönelik çok önemli projelerimiz var. Nitelikli iş gücünü ülkemize çekmek için yeni politikalar belirleyeceğiz.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME HIZ VERECEĞİZ

Emeklilerimize bayramlarda 1000 tl ikramiye vererek mübarek günlerde onlara destek sağlıyoruz. Bizim ekonomideki başarımızın sırrı güven ve istikrar iklimini sağlamış olmamızdır. Dijital dönüşüme hız vereceğiz. Enflasyonla mücadele konusunda ciddi önlemleri seçimden sonra uygulayacağız. Yeni pazarlar bularak, ürün çeşitliliğine giderek ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracağız.

YENİ PAZARLAR BULARAK, ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNE GİDEREK İHRACATÇILARIMIZIN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAĞIZ

Yeni pazarlar bularak, ürün çeşitliliğine giderek ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracağız. Antartika'da hazırlıklarını başlattığımız Türk Bilim Üssünü önümüzdeki yıl faaliyete açıyoruz. 6 Endüstri bölgesine 15 tane daha ilave edeceğiz. Enerji, sağlık, havacılık, uzay, raylı sistemlere destek vereceğiz. Türkiye'nin otomobil projesini hızla hayata geçireceğiz.

Silahlı ve silahsız İHA'lar konusunda elde ettiğimiz başarı bize güç ve moral verdi. Savunma Sanayi ihracatımızda da giderek önemli bir yer kapsıyor, daha genişleteceğiz. İHA konusunda AR-GE çalışmaları başlatacağız. Hava Savunma Sistemleri projelerinde önemli mesafe kat ettik, uay ajansımızı bu yıl kuruyoruz.

DOĞALGAZ KULLANMAYAN BÜYÜK İLİMİZ VE İLÇEMİZ KALMAYACAK

Doğalgaz kullanmayan büyük ilimiz ve ilçemiz kalmayacak. Bor başta olmak üzere değerli hammaddelerin en etkin şekilde kullanma çalışmalarına devam edeceğiz. Hedefimiz 2023'te tarımsal ihracatımızı 50 milyar dolara çıkarmaktır. Yüksek teknoloji seracılık ve dikey tarım gibi modern teknikleri uygulayacağız. Hayvan varlığımızı artırarak et tüketiminde kendine yeter bir ülke haline geleceğiz.

OTOYOL AĞIMIZI 2 KATINA ÇIKARACAĞIZ

Otoyol ağımızı 2 katına çıkaracağız. Demiryollarında, hızlı tren hatlarını süratle tamamlayacağız. İstanbul ile birlikte 9 yeni havalimanı açacağız. Geniş bant abone sayısını 90 milyona ulaştıracağız. Ülkemizin her ferdini kuşatacak bir vizyonu hayata geçireceğiz. Sıfır atık projesiyle dünya çapında bir model ortaya koymayı hedefliyoruz. Su havzalarının tamamını koruma altına alacak bütüncül bir yönteme geçeceğiz. Ergene havzası eylem planını kararlılıkla uygulayacağız.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE AKILLI KENT UYGULAMALARINI DESTEKLEYECEĞİZ

İstanbul başta olmak üzere marka değeri yüksek şehirlerimizi küresel düzeyde cazibe merkezi haline dönüştüreceğiz. Büyükşehir belediyelerinde akıllı kent uygulamalarını destekleyeceğiz. Dış politikada hakkaniyetli yaklaşımımızı devam ettireceğiz. BM başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda mazlumların sesi olduk olmaya devam edeceğiz. Boşuna one minute, dünya 5'ten büyüktür demedik, bunlar dış politikamızın eksenini oluşturdu. AB ile kazan-kazan esasına göre süreci işletmeyi sürdüreceğiz.

SURİYE TOPRAKLARI TÜM TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILANA KADAR FAALİYETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ

Suriye toprakları tüm teröristlerden arındırılana kadar faaliyetlerimize devam edeceğiz. Yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşımızın haklarını korumak için tedbirleri almaya devam edeceğiz.

-Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Personellerin emelilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız.

-İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi Projesi, Taksim'dek AKM'yi yıktık, muhteşem bir opera merkezi yapıyoruz. İstanbul'un en önemli değerlerinden biri olacak.

-Ankara'da dijital kültür arşivi oluşturuyoruz.

-Yassıada'yı demokrasi ve özgürlükler adası haline dönüştürüyoruz.

-Savunma Sanayinde muhteşem gelişmeler var, savaş uçağımızı yapıyoruz.

-Ulaştırma alanında yerli marka otomobilimizin üretimi devam ediyor.

-Kuzey Marmara Otoyolunun önemli bölümünü önümüzdeki yıl tamamlıyoruz.

-Menemen-Çandarlı otoyolunun inşası başladı.

-Ovit tünelini bu yıl, Zigana tünelini önümüzdeki yıl tamamlamayı hedefliyoruz.

-Zara-Suşehri arasındaki tüneli önümüzdeki yıl hizmete açacağız.

-Kop tünelinde ışığı önümüzdeki yıl göreceğiz.

-Kanal İstanbul dünya çapında dev bir proje. İnşallah çok yakında bu projeyi ihaleye çıkaracağız.

-İzmir,Mersin,Sivas,Kayseri,Bursa hızlı tren hatlarındaki çalışmalar sürüyor.

-İstanbul'daki yeni havalimanımız Türkiye'nin prestij eserlerinden biridir.

-İzmir'de Körfez Geçiş projesiyle trafiğin güneye akmasını sürdüreceğiz.

-İstanbul'u raylı sistemlerle donatmayı sürdüreceğiz.

-Mersin Akkuyu'da ilk nükleer santralinin inşası sürüyor. İlk ünitesini 2023'te devreye almayı planlıyoruz.

İstanbul başta olmak üzere eski stadyumları ve havalimanlarını millet bahçelerine dönüştürüyoruz. Bunların da en önemlisi İstanbul Havaliamanı'nın eski yerini millet bahçesine çevirmek olacaktır. Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu alanı şehir parkına dönüştüreceğiz. Eskişehir'de eski Eskişehir stadını da millet bahçesi yapıyoruz.

Hizmet siyasetinde bizimle yarışabilecek hiçbir parti yoktur. AK Parti milletvekili olmak sizlere önemli sorumluluklar yüklüyor.