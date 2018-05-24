Enerjiye 22.5 yıl vadeli kredi

Dünya
Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin genişletme çalışmaları için 7 yılı geri ödemesiz toplam 22.5 yıl vadeli 600 milyon dolarlık krediyi onayladı. Başlangıçta 1.2 milyar, genişletme çalışmalarıyla 5.4 milyar metreküp depolama kapasitesi olacak tesise sağlanan uluslararası kredi 1 milyar 325 milyon dolara ulaştı. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutt, "Tesis, Türkiye'nin enerji
arz güvenliğinde kilit rol oynayacak. Hanehalkları ile işletmeler arasında artan doğalgaz talebine cevap vermede esneklik sağlayacak" dedi.