Her Opet istasyonuna en az iki kadın çalışan

Eğitime, sağlığa, çevreye ve tarihi değerlere sahip çıkarak daha bilinçli bir toplum oluşmasına katkıda bulunma vizyonuyla çalışan OPET, toplumsal algıyı değiştirmek ve çalışma hayatında kadınlara fırsat eşitliği sunmak amacıyla yeni bir proje başlatıyor: "OPET'te Kadın Gücü" Projesi. OPET, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde OPET istasyonlarında kadın istihdamının artırılmasına yönelik hazırlanan projenin imza töreni, 24 Mayıs tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi.

BAKAN ALBAYRAK: KADIN İSTİHDAMI AÇISINDAN BU YIL ÖNEMLİ VE GÜZEL BİR YIL OLDU

Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak "Kadın istihdamı açısından bu yıl önemli ve güzel bir yıl oldu. Sektörümüzün saygın ve önemli firmalarından OPET tarafından hayata geçirilen 'Kadın Gücü Projesi'nin, başlattığımız bu sürece çok önemli bir katkı sunacağını düşünüyorum. Dünya değişiyor, teknoloji değişiyor, trendler değişiyor ancak asıl değişimin zihinlerde olması gerekiyor. İşte o zaman bir adım daha ileri gidebiliriz. Bu yanlış algılardan en mağdur sektörlerden biri de bizim sektörümüz. Enerji, yıllardır erkek egemen bir sektör olarak biliniyor. Enerji sektöründeki cinsiyetçi kalıpları yıkan ve gençlere rol model olacak kadın çalışanlara ihtiyacımız var. Araştırmalara göre kadınların aktif rol aldığı şirketlerde verimlilik ve karlılık daha yüksek çıkıyor. Fortune 500 listesinde yer alan ve bünyesinde yüksek oranda kadın çalıştıran şirketlerin diğerlerine göre yüzde 34 oranında daha fazla gelir elde ettiği biliniyor. Dünya değişirken yönetim anlayışları değişirken bizim de cam tavanları yıkıp cinsiyetçi önyargıları ve öğrenilmiş çaresizliği yok etme zamanımız geldi. Kamu ve özel sektör sinerjisiyle kadın istihdamını artırmak için hayata geçireceğimiz projelerle cinsiyet dengesi sağlanmış bir enerji sektörünün temellerini hep birlikte atacağız. OPET ve Koç Topluluğu yönetimini tebrik ediyor, sektörümüze rol model olacak bu projenin daha da güçlenmesini temenni ediyor ve sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

JÜLİDE SARIEROĞLU:KADIN GÜÇLÜ OLURSA TÜRKİYE GÜÇLÜ OLUR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise şöyle konuştu: "Bugün gerçekten önem verdiğimiz ve üzerinde uzun süredir çalıştığımız kadının her alanda daha aktif ve etkin olması için çalışma hayatı ile ilgili başlattığımız sürecin önemli bir ayağını gerçekleştiriyoruz. Kadınların çalışma hayatına dahil olmaları için aldıkları inisiyatif ve hassasiyetten ötürü OPET ve Koç Grubu'na çok teşekkür ederim. Kadın güçlü olursa Türkiye güçlü olur. Kadınlar hayatın her alanında aktif olursa ülkemizin gelişmesi ve kalkınması çok daha güçlü olacaktır. Devrim niteliğindeki düzenlemelerle kadınların güçlendirilmesi anlamında adımlarımızı atıp güçlü ortaklıklar ve işbirlikleri ile bu süreci daha da kuvvetlendiriyoruz. Erkek egemen bir sektörde kadın çalışanların artışı çalışma hayatına önemli katkılar sağlayacaktır. Türkiye'nin her yerinde hizmet veren önemli bir grubun, 2019 yılına kadar hem istasyonlarında hem de merkezi düzeyde yapılacak istihdamla 3500 kadını OPET çatısı altında çalışma hayatına dahil etmesi çok önemli. Gönlümüzden geçen tüm çalışma hayatında bu bakış açısının daha da yaygınlaştırılması..."

Törende konuşan OPET Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk de "Türkiye'de kadın istihdamının önemine dikkat çekerek şöyle dedi: "Biz bu projemizle kadınların işgücüne katılımını artırmak ve hem ekonomik hem de sosyal olarak güçlenmelerini sağlamak amacındayız. Yapılan araştırmalara göre kadınların aktif rol aldığı şirketlerde özellikle verimlilik ve karlılık artıyor. Bugüne kadar erkek işi olarak görülen akaryakıt satış yetkilisi, istasyon müdürü gibi işlerde aslında kadınların da çok başarılı olduğunu istasyonlarımızda gözlemliyoruz. Başlarken izlediğimiz filmde de olduğu gibi istasyonlarımızda hali hazırda 1500'den fazla kadın çalışanımız var. Şimdi bakanlıklarımızın da desteğini alarak yeni bir başlangıç yapıyor 'Kadın Gücü' adını verdiğimiz projemizle istasyonlarımızdaki kadın enerjisini ve emeğini artırmak istiyoruz... "Kadın Gücü" projemizi sosyal sorumluluk projesi olarak sürdürülebilir ve sonuç odaklı olarak kurguluyoruz. Hedefimiz tüm OPET ve Sunpet istasyonlarımızda çalışan kadın sayısını artırmak ve her istasyonumuzda en az iki kadın görmek. Bayilerimizin desteği ile çok kısa zamanda hızla artırdığımız kadın istasyon çalışanlarımıza, 2020 yılına kadar 3.500 kişi daha ilave etmeyi hedefliyoruz. Biz inanıyoruz ki projemiz sadece OPET'te değil toplumumuzda da önemli bir değişim yaratacak."

Toplantıda İŞKUR Genel Müdürlüğü ve OPET arasında düzenlenen işbirliği protokolü, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca tarafından imzalandı. Kadın Gücü projesinin işe alım süreçlerinde OPET bayilerinin İŞKUR istihdam teşviklerinden faydalanması sağlanarak özel eğitim ve mesleki gelişim programları oluşturulacak.

Türkiye'de 1500'ü aşkın akaryakıt istasyonuyla faaliyet gösteren OPET, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde yürütülecek proje ile akaryakıt istasyonlarında mesleki cinsiyeti ortadan kaldırarak kadın çalışan sayısının artırılmasını hedefliyor. Proje kapsamında akaryakıt istasyonlarındaki insan kaynakları süreçlerini gözden geçirerek her istasyonunda en az iki kadın çalışan olmasını hedefleyen OPET, market satış yetkilisi, istasyon yöneticisi, vardiya amiri, muhasebe elemanı gibi farklı pozisyonlarda kadınlara çalışma olanağı sunulmasını amaçlıyor. Türkiye geneline yayılmış olan OPET istasyonlarında, hali hazırda 1541 kadın çalışan bulunuyor. Kadın Gücü Projesi ile her OPET İstasyonunda en az iki kadın istasyon çalışanı olmak üzere 2020 yılına kadar toplam 3500 kadın çalışanın daha görevlendirilmesi planlanıyor.