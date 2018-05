KOBİ’de dijital büyüme rüzgârı

TURKCELL

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 2017 yılı "Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri"ni açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi ve İletişim teknolojileri (BİT) sektörünün diğer sektörlerin gelişimini etkileyen merkezi bir konumda olduğunu belirtti. Sayan şöyle devam etti: " Türkiye 'nin 5G'ye yerli ve milli imkânlarla geçmesi için '5G Türkiye Forumu'nu oluşturduk. 5G Türkiye Forumu'na operatörler, üreticiler ve sektörün tüm temscilleri üye. Şunu çok açık bir biçimde söyleyebilirim ki, Türkiye 5G'yi, yerli ve milli imkanlarla kullanan ilk 10 ülke arasında olacak."TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektör Verileri" çalışmasının her yıl daha önemli hale geldiğini belirterek sektör hakkındaki değerlendirmelerini paylaştı. 2017'de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyümesini sürdürdüğünü belirten Karaca, şöyle devam etti: "Her yıl çift haneli büyüme gerçekleştiren sektör, 2017 yılında da büyüme trendini geliştirerek devam ettirdi. Bilişim sektörü için belirlenen 2023 hedefine ulaşmak için, 2017'de kaydedilen büyümenin 2 katı hızda bir büyüme oranını yakalamalıyız. Türkiye geçtiğimiz 5 yılda 'Dijital ekonomiye dönüşüm' konusunda önemli adımlar attı. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörleri (BİTS) altyapısını geliştirdi ve şirketler kesiminde BİT kullanımında belli bir mesafe alındı. Kamunun altyapı oluşturmada ve e-devlet hizmetlerinin kalitesinde sağlamış olduğu gelişme, BİT'in şirketler kesimi ve vatandaşlar tarafından daha yaygın olarak kullanılması için önemli oldu. Ancak Türkiye'nin bu alanda kat ettiği mesafeyi, diğer ülkeler ile karşılaştırdığımızda hak ettiğimiz yerden oldukça geride olduğunu üzülerek tespit ettik. Türkiye'de BİTS'in toplam özel sektör katma değeri, istihdamı ve yatırımları içerisindeki payı OECD ülkelerinin oldukça altında seyretmeye devam ediyor. Bu durumda ancak gerekli önlemlerin alınması ve çalışmaların yapılması ile yaklaşık yüzde 25 oranında bir büyüme başarıldığı takdirde, BİT sektörü yaklaşık 3 yıl gibi bir zaman zarfında kendini katlayacaktır. Dijital ekonomi stratejilerini ve politikalarını yönlendiren bir yönetişim modeli ve yapılanması zorunludur. Dijital değişimin yönetimi, koordinasyonu ve etkinliği devletin en üst seviyede ve rolde bu konuyu sahiplenmesi ile ilgili mevzuat ve kanunlarla desteklenmesiyle mümkün olacak."TÜBİSADadına açıklama yapan Deloitte Türkiye'nin Ortağı Tolga Yaveroğlu'nun verdiği bilgilere göre, Türkiye bilişim sektörünün 2017 yılında büyüklükleri şu şekilde sıralandı: "Bilgi ve İletişim Teknolojileri toplam sektör büyüklüğü Türk Lirası bazında yüzde 18.2'lik büyüme ile 2017 yılında 116.9 milyar TL'lik hacme ulaştı. Sektörün 2012 yılından bu yana büyümesi yıllık ortalama yüzde 15 olarak gerçekleşti ve bu süre boyunca sektör iki katı boyuta ulaştı. Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan birisi olan bilgi teknolojileri Türk Lirası bazında yüzde 18.9'luk büyüme ile 41.3 milyar TL'ye, İletişim Teknolojileri ise yüzde 17.8'lik büyüme ile 75.6 milyar TL'ye ulaştı."Turkcell, kurumların dijitalleşme süreçlerinin her aşamasına destek olmak amacıyla kurumsal ürün ve servis dünyasını yeniledi. Turkcell'in yeni kurumsal dünyasında, kurumların ihtiyaçlarına özel sektörel terzi işi dijital çözümler sunuluyor. "İşte Destek İşte Turkcell" başlığıyla şirketlere sunulan dijital çözümler kapsamında, kendi işini yapan girişimcilere de işlerini kesintisiz ve mobil olarak yapmaları için sürekli dijital destek verilecek. Bu desteklerin ilki ise küçük işletmeler, esnaflar, girişimciler, avukatlar, doktorlar, profesyoneller ve yeni iş kuranlar olmak üzere kendi işini yapanlara tek pakette geliyor. Kendi işini yapanların işlerini dijital hale getirecek kampanyada, herhangi bir kotası olmayan limitsiz fiber hızında internet in yanı sıra mali kayıtlarını kolayca tutabilecekleri e-muhasebe avantajı sunuluyor. Yeni paket mobil çalışma ortamlarını da destekliyor. Paketi alanların Turkcell cep telefonlarına her ay 2GB olmak üzere toplamda 24GB internet yükleniyor.İsviçremarkası EDS Solar Kiremit'in Türkiye, Kıbrıs, Irak, Arap Emirlikleri ve Türk Cumhuriyetleri distribütörlüğünü alan Gül Çatı İnşaat kremitten elektrik üretecek. Solar kiremitlerin yüzde 80 verimlilik sağladığına dikkat çeken Gül Çatı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve EDS Solar Kiremit Distribütörü Süleyman Temiz, diğer panellere göre EDS Solar Kiremit'in yüzde 25 daha fazla elektrik üreteceğini söyledi. 38 yıldır çatı kapladıklarını belirten Temiz, ürünün basit bir şekilde çatılarda uygulanacağını dile getirerek, "Ülkemiz güneş ışınlarından çok fazla faydalanan bir ülke. Ürünle birlikte aynı zamanda ülke ekonomisine de katkıda bulunacağız. Kiremit olan her yerde elektrik üretelim niyetiyle yola çıktık. Diğer panellerden farkı yüzde 25 daha fazla elektrik üretiyor" dedi.Operasyonel araç kiralama sektörü geçen sene araç sayısını yüzde 10.6 artırdı. Aktif büyüklüğünü 29 milyar TL'nin üzerine çıkardı. Yakalanan bu olumlu ivmenin en önemli nedenleri arasında, kurumların risk yönetimine ağırlık vermesi olduğunu anlatan Hertz Türkiye'nin Genel Müdürü Nur Hidayetoğlu operasyonel kiralamadaki itici gücün ise finans ve ilaç sektörü olduğunu anlattı. Operasyonel filo kiralama pazarına yatırım yapan gerek global gerekse lokal firma sayısının oldukça yüksek olduğuna da değinen Hidayetoğlu, "Son yıllarda yerli ve yabancı bankalar da filo kiralama alanında birer oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Sektörel olarak en büyük sorunumuz bu eksikliklerin yarattığı haksız rekabet ortamı" dedi.