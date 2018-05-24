Kripto FETÖ'cülere operasyon devam ediyor

İzmir merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün TSK'ya yerleştirdiği ve "kripto üyesi" olduğu iddia edilen 2 zanlı daha yakalandı.

Şüpheliler, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Böylelikle gözaltı sayısı 17'ye çıktı.

İTİRAFÇI FETÖ'CÜLER DEŞİFRE ETTİ

Zanlılara, geçen ay TSK'daki FETÖ mensuplarına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve "etkin pişmanlık"tan yararlanan şüphelilerin verdiği bilgiler sayesinde ulaşıldığı öğrenildi.

Dün başlatılan operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 18 şüphelinin İzmir, Ankara, İstanbul, Manisa, Muş, Erzurum, Hatay, Diyarbakır ve Konya'da muvazzaf asker oldukları belirtildi.

Firari bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, dün İzmir merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün TSK içindeki kripto yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen, haklarında yakalama, arama ve el koyma kararı verilen 18 muvazzaf askerden 15'i gözaltına alınmıştı.