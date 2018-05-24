Petrol seferberliği

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
, Türkiye
'nin dört bir yanında gravite verilerinin toplandığını duyurdu. Hakkari
'nin Çukurca
ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Irak
sınırına 3.5 kilometre mesafedeki sondaj çalışmalarını inceleyen Albayrak, "Önümüzdeki dönem Şemdinli
'den Cizre'ye, Van'dan Siirt'e kadar olan alan içinde uçakla gravite veri toplama işlemine başladık. Bu, Türkiye'de ilk kez gerçekleştiriliyor" dedi. İLK DERİN SONDAJ
Bölgenin petrol potansiyeli olan bir saha olduğunu belirten Bakan Albayrak
, ilçede ilk derin sondajın gerçekleştirildiğini söyledi. Albayrak, "Bölge, yeraltı kaynakları itibarıyla hem petrol hem de madencilik noktasında uzun zamandır konuşulan bir yer. Ama son zamanlardaki aktif enerji siyasetimizin çerçevesi içinde sadece derin deniz sondajcılık faaliyeti yok. Bunu son dönemde çok yoğun ifade etmiştik. Aynı zamanda kara aramacılığı noktasında da daha aktif siyaset güdeceğimizi ifade ettiğimiz bir süreçteyiz" dedi. VERİ TOPLAMA BAŞLADI
Albayrak, Irak'a sadece 3.5 kilometre mesafede, yerli mühendisler ve bölge halkıyla birlikte kuyunun ilk kazma işlemine başladıklarını kaydederek şöyle konuştu: "4 bin 450 metrelik hedef sondaj stratejisiyle önümüzdeki aylarda kuyunun neticelerini alacağız. Süreç, bu kuyuyla Çukurca'da oluşacak adımla bitmeyecek. Yeni dönem başlıyor. Şemdinli'den Cizre'ye Van'dan Siirt'e kadar olan alan içinde uçakla gravite veri toplama işlemine başladık. Bu çok önemli bir adım. Uçakla bölgede gravite verileri toplayacağız. Kara sismikle detaylı çalışmaları yoğunlaştıracağız. Yıllardır halkımızın konuştuğu 'Sınır bölgemizdeki yeraltında ne var' sorusunun yanıtı bu adımlarla ortaya çıkacak. Türkiye eski Türkiye değil. Daha güçlü, güvene ve istikrarara dayalı 15 yıllık yolculuğunda, geleceğe çok daha sağlam adımlarla ilerliyor. Hakkari de düne göre daha iyi... Yarına daha güvenli ve umutla bakıyor." HER ALANDA YATIRIMLA BÖLGE GÜÇLENECEK
Bakan Albayrak, ekonomik yatırımlar ve sağlanacak istihdam ile bölgenin geleceğe daha emin ve güçlü bakacağını anlattı. SIFIR NOKTASINDA İNCELEME YAPTI
Enerji
Bakanı Berat Albayrak, uçakla Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi, buradan da helikopterle Türkiye'nin Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesine geçti. Albayrak, ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta, Irak sınırındaki Dutluca bölgesinde TPAO'nun sondaj çalışmalarını yerinde inceledi. Sondaj kulesine çıkarak çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Albayrak, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. ÇUKURCA ESNAFI İLE SOHBET ETTİ
Bakan
Albayrak, daha sonra beraberindeki Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyit Epcim, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, 3. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte yenileme çalışmaları süren ilçe merkezine geçerek bir süre dolaştı, esnafı ziyaret etti. Ardından Hakkari kent merkezine geçen Albayrak, burada da vatandaşlarla sohbet etti, çocuklarla yakından ilgilendi. Valiliği ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Albayrak, burada yaptığı konuşmada, "Birileri neye oynuyor, kan, gözyaşı, fitne, tefrika ve bölmeye oynuyor. Böyle bir şey yok artık. Bir daha bu topraklarda buna izin verilmeyecek. Bizim cenazemiz de burada ecdadımız da burada şehidimiz de burada, anamız, babamız da burada. Bin yıldır buradayız" dedi.