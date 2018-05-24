Rus çelik kralı 144 metrelik yatıyla Bodrum'da

Rusya'nın çelik ve metal kralı Viktor Rashnikov, dünyanın en büyük 3 yatından biri olan, 144 metrelik, 300 milyon dolar değerindeki 'Ocean Victory' ile bugün Bodrum'a geldi. Rashnikov, helikopteri ve 5 yüzme havuzu bulunan 8 katlı dev yatta dinlenirken, yakınları ise zodyak botlarla koyları gezdi.
Giriş Tarihi: 24.5.2018 10:17Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 10:23
Son dakika haberi... Rusya'nın çelik ve metal kralı Viktor Rashnikov, dünyanın en büyük 3 yatından biri olan, 144 metrelik, 300 milyon dolar değerindeki 'Ocean Victory' ile bugün Bodrum'a geldi.