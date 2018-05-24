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’ dan açıklama geldi! – Yanlış hesaplanan maaşlar toplu olarak ödenecek!

Sosyal Güvenlik Kurumu (), kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı. Bu kapsamda emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 24.5.2018 12:33 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 12:43
SGK’ dan açıklama geldi! – Yanlış hesaplanan maaşlar toplu olarak ödenecek!

İnceleme sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağ-Kur'lulara bu paralar iade edilecek. Maaş düzeltilecek, geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu olarak verilecek.

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SGK’ dan açıklama geldi! – Yanlış hesaplanan maaşlar toplu olarak ödenecek!
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