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: Erdoğan müjdeyi verdi! Ek gösterge nedir?

haberi... AK Parti Seçim Beyannamesi'nde müjdeyi verdi. Polis, öğretmen, hemşire ve diğer idari personelin emeklilik göstergelerini 3 bin 600'a çıkaralıcağını söyledi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamaları;

Giriş Tarihi: 24.5.2018 16:14 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 16:32
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Ek gösterge nedir?

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamaları;

Erdoğan, "Polis öğretmen hemşire ve din görevlililerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin öğretmenlerimizin hemşirelerimizin din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği bu vesileyle gidermiş oluyoruz.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek gösterge müjdesi!

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge; memurların maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Aynı zamanda emeklilik maaşlarının hesaplanmasında da kullanılır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Ek gösterge nedir?
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