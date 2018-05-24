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'ndan Son dakika yeni hamlesi!

Son dakika haber... , ikinci çeyrekte gerçekleştirilecek Türk Lirası uzlaşmalı vadeli satım ihalelerine ilişkin takvimi güncelledi. Döviz satım tutarı 6,15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecek. 2018 boyunca döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınır 10 milyar dolar olarak belirlendi. İşte Merkez Bankası'nın dolar hamlesinin detayları...

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 17:26 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 17:26
Merkez Bankası'ndan Son dakika yeni döviz hamlesi!

Türkiye Cumhuriyet (TCMB) tarafından, yılın 2. çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli satım ihalelerine ilişkin takvimin güncellendiği bildirildi.

TCMB'nin, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin basın duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, 2018'in ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimin güncellendiği belirtilerek, "Anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6,15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecektir. 2018 yılı boyunca vadeli döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınır 10 milyar dolar olarak belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

Güncellenen Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri takvimi şöyle: (milyon dolar)


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Merkez Bankası'ndan Son dakika yeni döviz hamlesi!
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