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Dev şirkete ağır ceza! Tam 25,7 milyon dolar...

ABD'li kozmetik ve bakım ürünleri üreticisi Johnson&Johnson, ülkede görülen "bebek pudrası" davasında suçlu bulundu.

Giriş Tarihi: 25.5.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 10:21
Dev şirkete ağır ceza! Tam 25,7 milyon dolar...

Kaliforniya eyaleti Yüksek Mahkemesinde görülen davada jüri üyeleri, davacı adlı kadını haklı bulurken, şirketin 25,7 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLUYOR

Bovling oynarken ayakkabılarının içi ve elleri için Johnson&Johnson marka bebek pudrasını yıllarca kullandığını ifade eden Anderson, ürünün içinde yer alan "asbestos" adlı maddenin kendisinde "plevral mezotelyoma" adlı bir tür akciğer kanserine neden olduğunu iddia etmişti.

68 yaşındaki Joanne Anderson kendi çocukları için de aynı marka bebek pudrasını kullandığını belirtirken, dava sırasında uzmanlar Anderson'ın söz konusu bebek pudrasını yıllar boyunca 10 binden fazla kere kullandığının tahmin edildiğini vurgulamıştı.

117 MİLYON DOLAR ÖDENMESİ KARARI ALINMIŞTI

Nisan ayında eyaletinde görülen bir davada jüri üyeleri, Johnson&Johnson'ın ürünü içindeki asbestos nedeniyle mezotelyoma görülen bir kişiye 117 milyon dolar ödenmesi kararını almış ancak dava temyize gitmişti.

Ayrıca, Johnson&Johnson'ın talk pudrasını genital bölgelerinde kullanan yaklaşık 4 bin 800 kadının da şirkete karşı açılmış davaları bulunurken, davacılar bu ürünün kendilerinde yumurtalık kanserine neden olduğunu öne sürüyor.

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Dev şirkete ağır ceza! Tam 25,7 milyon dolar...
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