Fiber altyapıda dev işbirliği

Bilişim ve haberleşme sektöründe mevcut yapıyı ortak kullanabilmenin önünü açması planlanan Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısının Kiralanması Protokolü, Ulaştırma Bakanlığı, Türk Telekom
, Turkcell, Vodafone, Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) ve Türksat arasında imzalandı. Bilişim ve haberleşmede maliyeti en aza indireceği belirtilen işbirliğiyle, Türkiye
'de fiber altyapı işlemleri tek elden yürütülecek, yıllık 5 milyarlık bir kaynak ülkenin kasasında kalacak. Başbakan Binali Yıldırım, "Ömrümüzü bu işi başarmak için geçirdik, bugün meyvelerini aldık. Bu sistem ile Türkiye'nin datası Türkiye'de kalacak. Yıllardır bölünmüş bir sistemle ilerleyen alt yapı sisteminin tek elde toplanması ekonomimize 5 milyarlık avantaj sağlayacak. Türkiye bilgiyi üreten, işleyen ve dağıtan dijital bir üs olacak" dedi. Türkiye'nin son 12 yılda bilgi ve iletişim alanında çağ atladığını belirten Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti: MALİYETLER DÜŞECEK:
Bu AK Parti
hükümetinin hayallerinden biriydi. Fiber altyapı sistemi ile maliyetler düşecek, vatandaşın cebi ve ülkenin kasası dolacak. Her yerden geniş bantta bağlantı hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Herkesin kazı yapması ve ayrı maliyetti. Tek bir kurumun bunu yaparak, altyapıyı kurması ekonomimize katkı sağlayacaktır. Olumsuz çevre koşulları devre dışı kalacak. 21 MİLYAR:
2023 iletişim ve bilişim yılı olacak. 2003'te bilgi iletişim sektörü ciromuz 21 milyar civarındaydı. 2003'te 28 milyon mobil abone varken, bugün 78 milyon. 2003'te yüzde 42'si mobil abone var iken, cep telefonu sahipliği yüzde 96'da. 1 Nisan 2016'da 4.5 G'yi başlattık. 2017'nin sonunda abone sayımız 65 milyon. FİYATLAR MAKUL OLACAK:
Yeniden kazı yapıp, altyapı kurmak tarih oldu. Akıl yolu ile bilgilerin taşındığı bu sistemde de ücrete tabi olunacak, bu ücretler kiralama sistemi şeklinde ve makul olacak. Parayı yoldan değil taşıdığınız bilgiden kazanacaksınız. SABİT HATLAR DÖNÜYOR:
Bugün yüzde 15 olan sabit abone yoğunluğu 2020'de yüzde 30'a çıkacak. İnternet kullanımı yüzde 67, gelişmiş ülke ortalamasının üzerinde. 2020'de yüzde 70'i aşacağımızı düşünüyoruz. Fiber internette kısa vadede 5 milyon, 10 yıllık vadede de 10 milyon abone hedefimiz var. BELEDİYELER YANLIŞ YAPIYOR:
Belediyeler altyapı şirketi olmaya hevesleniyor. İletişim işi şehircilik değildir bu alana tevessül etmeyin. Vatandaş mağdur oluyor. Belediyeler para kazanacağım diye yalan yanlış kazılar yapıyor, sokakları köstebek yuvasına çeviriyor, bunlar yanlış işler. Herkes kendi işine baksın, hem devleti zarar ettiriyor hem de şehirleri yakıyorlar. ORTAK ALTYAPI HIZ KATACAK
Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan, "Mevcut altyapının ortak kullanılabilmesi çok önemli. 2023 haberleşme ve bilişim hedeflerimize çok daha hızlı bir şekilde ulaşma şansımız olacak" diye konuştu. Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, "Protokol Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacak. Son 12 yılda Türkiye'ye 20 milyar dolarlık yatırım yaptık, yatırımlar devam edecek" dedi. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
ise, "Türkiye'nin dijital devrimi bu, artık kendi datamızı kendi ülkemizde işleyip, koruyacağız" dedi. BTK Başkanı Fatih Sayan ise, "Ortak altyapı sayesinde gereksiz kazılar bitecek. Hizmet kalitesi yüksek düzeyde sabitlendi, şimdi 2023 hedefleri için bilgi ve iletişim devriminde" şeklinde konuştu. VESAYETE SON DARBE İÇİN YETKİ İSTİYORUZ
Başbakan Yıldırım, vesayet alışkanlıklarının devam ettiğini belirterek, "Adını güçlü iktidar sürekli istikrar koyacağımız bu yeni dönem için, vesayetlere son darbeyi indirmek için milletimizden yetki istiyoruz" dedi.