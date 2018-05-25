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yerine ’a gideriz

Betül ALAKENT
BETÜL ALAKENT Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018
İsrail yerine Hindistan’a gideriz
Fılıstın'dekı katliama karşı Filistinli mazlumların yanında yer alan Türkiye'ye ekonomik yaptırım kararı alan 'e bir tepki de Türk iş dünyasından geldi. Geçen yıl 3.4 milyar dolar ihracat yapılan İsrail pazarının Türkiye için vazgeçilmez olmadığını ifade eden TİM Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, "Türkiye, 60 bin ihracatçısıyla kaybettiği pazarları ikâme edebilecek güce sahip. İsrail olmasa 'nın bir ucuna veya Güney Amerika'ya, Uzakdoğu'ya, 'a gideriz. İşimiz kaybettiğimizin peşinden ağlamak değil yerine ikâme etmek" dedi. Kurdaki hızlı yükselişe karşı Türkiye'de yerli ürünlere yönelişin başladığını ifade eden Öztiryaki, "Kur artışı ithalatı yavaşlattı. İlk hedefimiz ithalatı azaltacak hamleler yapmak. 23 projeye verilen teşvikler 12 milyar dolar ithalatı engelleyecek, 6 milyar dolar da ihracata katkı sunacak" dedi.
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İsrail yerine Hindistan’a gideriz
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