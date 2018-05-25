Konutta tarihi kampanya

Ekonominin lokomotifi olan inşaat sektöründe son günlerde alınan önlemlerin ardından, gayrimenkulün dev firmaları da seferberlik ilan etti. KONUTDER
, GYODER ve İNDER konut sektörünü canlandırmak ve ülke büyümesine ivme kazandırmak amacıyla konutta tarihi fırsat kampanyasını başlattı. 15 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında konut alanlara yüzde 20 indirim uygulanacak. Kampanya hem peşin, hem de kredili alımlarda geçerli olacak. 45 firmanın 150 projesinde başlatılan kampanyada firmalar satışa sunacakları stoklar konusunda insiyatif kullanacak. Satışa sunulacak projelerdeki konut sayısının 100 bin adet civarında olduğu açıklandı. Bu miktarın yüzde 15'inin bile kampanya kapsamında satılması durumunda 9 milyar liralık satış hacmi oluşması bekleniyor. PEŞINAT YÜZDE 5 OLDU
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, konut sektörünün Türk ekonomisinin dinamolarından olduğunu vurgulayarak, hükümetin piyasayı canlandırmak için attığı adıma şirketlerin de indirim kampanyası ile önemli bir karşılık verdiğini söyledi. Elmas, "Vatandaşımızın konuta ihtiyacı var. Konuta erişimi önündeki engelleri el birliği ile kaldırıyoruz. 30 günlük kampanyada peşinatı da yüzde 20'den yüzde 5'e düşürdük" dedi. Elmas, firmaların kendi içlerinde düzenlediği kampanyaların da devam ettiğini söyledi. ELIMIZI TAŞIN ALTINA KOYUYORUZ
Peşinat oranını düşürerek özellikle 25-40 yaş arasındaki vatandaşları tekrar konut edinebilir hale getirmek istediklerini belirten Elmas, "Gençlerimizin uzun vadeli konut alımını sağlamak istiyoruz. Hedefimiz bu. Yoksa satışlarımız zaten normal seyrinde ilerliyor. Bu çerçevede aslında fiyatlarımızı da artırmamayı taahhüt etmiş oluyoruz. Ülkemiz ve geleceği için her türlü fedakarlığa hazırız. Elimizi taşın altına koyuyoruz. Türkiye kazanırsa hepimiz kazanırız" diye konuştu. TOPLAM İNDİRİM YÜZDE 30 İSTANBUL
İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım
, KDV
, tapu harcı ve banka kredisi faiz oranlarındaki indirimlerle birlikte uygulanan yüzde 20 indirim kampanyasının toplamda vatandaşa yüzde 30'a yakın bir indirim oluşturacağını söyledi. Durbakayım, "Biz hesaplarımızı iyi yaptık. Elbette kârlarımızdan fedakârlık ediyoruz. Ancak durgun bir piyasanın kimseye faydası yok. Bu büyük bir sinerji oluşturacak. Çiçekçisinden perdecisine, işçisinden sanayicisine kadar herkesi etkileyecek" dedi. Kampanyanın avantajını bir örnek ile anlatan Durbakayım, şu bilgileri verdi: "781 bin liralık bir daireyi bu şekilde kampanya ile aldığımızda yüzde 20 indirimle 625 bin liraya iniyor. Yüzde 5 peşinat 31 bin lira... 36 aya kadar yaydığımız diğer yüzde 15'lik peşinat kısmı 93 bin lira... Bankadan 0.98 faizle alacağı 500 bin liralık kredi, 120 ay aldığı vakit ayda 7 bin lira civarında bir para ödüyor. Böylelikle toplamda 977 bin liraya geliyor. Şayet yüzde 20 indirim olmasaydı ve faiz oranı yüzde 0.98 değil de yüzde 1.16 olsaydı bu daire, 1 milyon 317 bin lira gibi bir rakam oluyordu. İşin özü, bu alım-satımdaki vergi indirimlerini de koyarsak bu yüzde 27'lik bir indirim oluyor. konut, tam 340 bin lira daha ucuza geliyor." FİNANSMAN SİSTEMİ GELİŞMELİ
GAYRIMENKUL ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin de, Türkiye'deki gayrimenkul finansman sisteminin hala ilkel olduğuna dikkat çekerken, "Bu sistemi çalıştırmak için hepimiz gayret ediyoruz. Bu şekilde çözüm yolları geliştiriyoruz. Bu kampanyalar belki bize ipotekli finansman sistemini kurmanın zamanının geldiğini yeniden söylüyordur" ifadelerini kullandı.