Moody's'ten kredi notu açıklamaları

Moody's tarafından yapılan açıklamada, İtalya'nın "Baa2" olan kredi notunun düşürülebileceği uyarısı yapılırken, şu an için ülkenin kredi notunun izlemeye alındığına yer verildi.

İtalya'nın kredi görünümünün Ekim 2017'de "negatif" seviyesinde teyit edildiğinin belirtildiği açıklamada, İtalya'nın kredi notuyla ilgili hassasiyetin yüksek kamu borcundan kaynaklandığının altı çizildi.

Açıklamada, İtalya'nın zayıflayan mali gücüyle ilgili önemli risklerin olduğuna dikkat çekilirken, 2011'deki emeklilik reformunun tersine döndüğüne ve yapısal reformların durma riskiyle karşı karşıya olduğuna vurgu yapıldı.

- AVUSTURYA

Moody's, ayrıca, Avusturya'nın kredi notunun "Aa1" seviyesinde teyit edildiğini ve görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi.

Avusturya ekonomisinin güçlü, varlıklı ve rekabetçi olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, ülkenin mali gücünün yüksek ve kurumlarının da kuvvetli olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, açıklamada, ülkenin dış şoklara karşı açık olduğunun altı çizildi.

Avusturya ekonomisinin geçen sene yüzde 3 oranında büyüme gösterdiğinin aktarıldığı açıklamada, 2021-2022 yıllarında ise ekonomik büyümenin yüzde 1,7 seviyesinde olmasının beklendiğine yer verildi.