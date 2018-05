Türkiye’ye 1.2 milyar dolarlık güven kredisi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'ye yönelik ekonomik alanda operasyon çekmek isteyenlere cevabın Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası tarafından verildiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak , iki bankanın Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi için kullanılmak üzere 1.2 milyar dolar kredi tahsis ettiğini açıkladı. Albayrak, "1.2 milyar dolarlık kredi, istikrara ve Türk ekonomisinin geleceğine duyulan güvenin en net göstergelerinden biri oldu. Bu inanç ve benzeri yatırımlar 24 Haziran'dan sonra katlanarak artacak" dedi.OPET'le 3 bin 500 kadının istihdam ına yönelik imzalanan protokolle ilgili düzenlenen "OPET Kadın Gücü Projesi" töreninde konuştu. "Birilerinin oluşturmaya çalıştığı karamsar tabloya rağmen, Türkiye başta enerji yatırımları olmak üzere, her alanda küresel yatırımları çekmeye, dünyaya parmak ısırtan projeleri yerli-yabancı yatırımcı ortaklıkları ile hayata geçirmeye devam ediyor" diyen Bakan Albayrak, şöyle devam etti: "5.4 milyar m3 kapasite ile dünyanın en büyük doğalgaz depolama tesislerinden Tuz Gölü Projemiz bunun en güzel örneği. Dünya Bankası bu projeye 600 milyon dolar krediyi onayladı. Asya Altyapı Yatırım Bankası da aynı projeye 600 milyon dolar krediyi ön onaydan geçirdi. Haziran sonunda süreci tamamlayacak." ANKARA Törendekonuşan Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise Türkiye'ye ekonomik alanda çekilmek istenen operasyona dikkat çekerek, "Her türlü operasyona rağmen özel sektör, istihdamını artırmaya yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye'ye bugüne kadar diz çöktüremediler, bundan sonra da diz çöktüremeyecekler" dedi. Türkiye'nin güçlü mali piyasalara yönelik argümanları olduğunun altını çizen Sarıeroğlu, "O alanda bu araçlar devreye sokularak istikrarın devamı konusunda hükümetimiz, ilgili kurumlar gerekli adımları attılar, atmaya da devam edecekler. Panik havasına, paniğe gerek yok. Her şey kontrol altında, kontrol altında olmaya da inşallah devam edecek" diye konuştu.