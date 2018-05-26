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25 bin 500 polis adayı alınacak

Giriş Tarihi: 26.5.2018
Emniyet teşkilatı bünyesine katmak için 25 bin 500 polis adayı alımı gerçekleştirecek. Alımlar lise, önlisans ve üniversitelerden yapılacak.
2018'de lisans ve ön lisans mezunlarından Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine 22. dönem için 10 bin, 23. dönem için 10 bin, lisans mezunlarından Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) 3 bin ve lise mezunlarından Polis Meslek Yüksek Okullarına (PMYO) 2 bin 500 polis adayı alınacak. Akademinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden de yapılan duyurularda sınav ve başvuru şartlarına ilişkin detayların Seçme Sınavı () ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) sonra duyurulacağı bildirildi.
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25 bin 500 polis adayı alınacak
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