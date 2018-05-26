Emekli ikramiyeleri haziranın ilk haftasında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emekli
lere bayram ikramiyesi konusunda yapılan spekülasyonların külliyen yanlış olduğunu söyledi. Bakan Sarıeroğlu, "SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur, emekli maaşı alan tüm hak sahiplerimiz, vatandaşlarımız, emeklilerimiz Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda net olarak maaşına bakılmaksızın 1000 TL bayram ikramiyesi alacaklar. Tarih, haziranın ilk haftasında inşallah. İkramiyemizi ayrı ödeyeceğiz, emekli maaşlarını ayrı ödeyeceğiz. Bu durumda ne kadar ikramiye yattığı net olarak da görülmüş olacak" dedi.