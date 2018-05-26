Faizi düşürme bildirgesi

AK Parti seçim beyannamesinin ekonomi bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın her fırsatta dile getirdiği yatırımların önündeki en büyük engel olan faizle
mücadele konusunda önemli başlıklar yer aldı. Bu kapsamda 10 önemli adım atılacak. İşte beyannamede dikkat çeken başlıklar:
TL ÖZENDİRİLECEK:
Fiyat istikrarını desteklemek ve döviz kuru
kaynaklı oynaklıkların etkisini sınırlamak için sözleşmelerde TL kullanımı özendirilecek. Firmaların döviz kuru riskini daha etkin bir şekilde yönetebilmeleri için gerekli mekanizma ve teşvikler oluşturulacak.
FAİZ BASKISI AZALACAK:
Faizin maliyet baskısını azaltacak tedbirler devreye girecek. Faizsiz finans politika belgesi hazırlanacak.
EMLAK BANKASI:
Bankacılık kesiminin operasyonel maliyetleri düşürülecek. Katılım bankacılığının sistem içerisindeki payı artırılacak. Emlak
Bankası yeniden açılacak. Kamu yatırımlarında faizsiz finans araçlarının payı artırılacak.
GÜÇLÜ FONLAR:
Türkiye Varlık Fonu'nun finansal piyasalardaki etkinliği artırılacak. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasından daha fazla yararlanılacak.
ÇİN'DEN BORÇLANMA:
Bu yıl ilk kez Çin tahvil piyasasında borçlanma işlemi gerçekleştirilmesine ilişkin çalışmalar geliştirilecek.
40 MİLYARLIK KAYNAK:
Tek Hazine Kurumlar Hesabı kurulacak. İdarelerin ödeme, tahsilat işlemlerini gerçekleştirdiği bu hesabın kapsamı genişleyecek. Kamunun nakit kaynakları Hazine tarafından tek bir hesapta izlenecek. Kurumların yaklaşık 40 milyarlık kaynağı bulunuyor. Böylece Hazine daha az borçlanacak.
ENERJİDE ATILIM ZAMANI
Ilısu'dan
yıllık 4 milyar kwh elektrik gelecek. Bin 200 mw'lık kurulu gücüyle 4. büyük barajı olacak Ilısu Hidroelektrik Santrali'nde bu yıl su tutulmaya başlanacak. Hidroelektrik kapasitesine de 10 bin mw'lık kapasite eklenmesi hedefleniyor. Linyit kömürü ve jeotermal gibi yerli kaynakların arama faaliyetleri artacak. Temiz kömür teknolojilerinin uygulanması çalışmalarına hız verilecek. Yıllık 60 milyar kwh yerli kömür kaynaklı elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilecek. Borun kullanım alanı genişletilecek. Kısa adı BOROSİB olan BOR Organize Sanayi İhtisas Bölgesi kurulacak. Komşu ülkelerle elektrik ticareti kapasitesi artırılacak. Yıl sonuna kadar tüm illere gaz gidecek. Türkiye'nin doğalgaz depolama kapasitesi yıllık tüketimin yüzde 20'sine ulaşacak. 2019 sonuna kadar 6 milyon metrenin üzerinde maden arama sondajı yapılacak.
KARİYER MERKEZLERİ KURULUYOR
Gençlerin yükseköğretime geçişinde eğitim ve kariyer planlamasına yardımcı olacak 'Kariyer Merkezleri' kurulacak. Finansman, teknoloji, işletme ve pazarlama gibi konularda programlarla genç girişimciliği teşvik edilecek. Genç işsizlik oranı kalıcı bir şekilde düşürülecek. Gençlere nitelikli istihdam imkânları oluşturulacak.
500 BİN KONUT YENİLENECEK
Toplam 7.5 milyon konutun dönüştürülmesi için önümüzdeki dönemde 150- 200 bini İstanbul'da olmak üzere, 500 bin konutun yenilenmesi hedefleniyor. Kentsel dönüşümde çerçeve kanun hazırlanacak.
OSB'LERDE 2.5 MİLYON İSTİHDAM
BEŞ
yıllık dönemde 50 yeni Organize Sanayi Bölgesi
(OSB) kurulacak. Bu bölgelerde istihdam sayısı 2.5 milyona çıkarılacak.