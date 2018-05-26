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"Finans hiç bu kadar siyasileşmemişti"

Sabah’ın Perspektif sayfasında bir yazı kaleme alan Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. küresel finans aktörlerinin giderek siyasallaştığını belirtti. “Seçimlerden sonra oldukça hızlı bir şekilde çok daha normal düzeylere dönmemesi için bir sebep yoktur.” Mevlüt Tatlıyer Türkiye’nin yabancı yatırımcılar için hala önemli bir ülke olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 26.5.2018 12:15 Güncelleme Tarihi: 26.5.2018 12:15
Finans hiç bu kadar siyasileşmemişti

İŞTE DOÇ. MEVLÜT TATLIYER'İN ANALİZİNDEN BAŞLIKLAR

Yapılması gereken şey ise öncelikli olarak hükümet kanadından ilgili bakanlıklar -Ekonomi Bakanlığı gibi- ile 'nin vatandaşlarla oldukça güçlü bir iletişim kurması ve mevcut endişeyi ortadan kaldırmaya çalışmasıdır.

Öte yandan hem hükümet hem de TCMB, ABD eksenli finansal odakların kısmen veya önemli ölçüde dışında kalan finansal kesimler ile de aynı güçlü iletişimi kurmalıdır.

Türkiye bu şekilde içinde bulunduğu finansal saldırıyı önemli oranda geri püskürtebilecektir.

Türkiye'nin bu noktada şöyle de bir avantajı vardır: Kurun geldiği seviyeler dikkate alındığında Türkiye şu anda muazzam ölçüde cazip bir yatırım ülkesidir.

Son olarak, belirtmek gerekir ki finansın böylesine şiddetli bir şekilde siyasileştirilmesi neticesinde oldukça anlamsız noktalara savrulan dolar kurunun bundan sonraki süreçte ve özellikle seçimlerden sonra oldukça hızlı bir şekilde çok daha normal düzeylere dönmemesi için bir sebep yoktur. Hükümetin ve TCMB'nin hem vatandaşlarla hem de "ekonomik saiklerle hareket eden" finansal kesimlerle kuracağı güçlü iletişim bu noktada işimizi oldukça kolaylaştıracaktır.

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