Havalimanı arazisine 3 milyon ağaç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, İstanbul Yeni Havalimanı
'nın ilk etabının 29 Ekim'de açılmasıyla birlikte Atatürk Havalimanı
arazisinin 'Millet Bahçesi
' yapılacağını duyurması büyük heyecan yarattı. 11 milyon 776 bin metrekarelik alana yaklaşık 3 milyon ağaç dikilebilecek.
İstanbul
Yeni Havalimanı açılıp tüm birimleri ile devreye girene kadar geçecek süreçte, kargo ve genel havacılık uçuşları bir süre daha Atatürk Havalimanı'ndan (AHL) devam edecek. AHL'deki tüm ünitelerin yeni havalimanına taşınması sonrası ise 11 bin 700 dönüm alanlık mevcut arazinin geleceğinin ne olacağı konusundaki tartışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrası netleşti. Erdoğan, arsanın 'Millet Bahçesi' olarak yeşil alan
yapılacağını söyledi.
4 METREKAREYE 1 AĞAÇ DÜŞÜYOR
Ataköy, Yeşilköy, Yeşilyurt, Florya ve Sefaköy semtleri arasında 11 milyon 776 bin metre karelik (11 bin 700 dönüm) alana sahip Atatürk Havalimanı arazisinde 3 pist, terminal binaları, kargo, uçak bakım ve ikram olmak üzere 60'a yakın da bina bulunuyor. Bu yapısıyla Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın da sayılı havalimanları arasında yerini alan arazi, yeşil alan olarak değerlendirilmesiyle birlikte dünyanın sayılı şehir parkları arasındaki yerini alacak. Atatürk Havalimanı'nın tamamının yeşil alan olan değerlendirilmesi durumunda, 4 metrekareye 1 ağaç gelecek şekilde planlandığında yaklaşık 3 milyon ağaç dikilebilecek.
VATANDAŞ: EN DOĞRU TERCİH
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havalimanının Millet Bahçesi olacağını duyurması vatandaşlarda da büyük heyecan yarattı. İşte halkın görüşleri:
Ortopedi Uzmanı Ahmet Şükrü Mercan:
Göktürk'te oturuyorum. Yeni havalimanın açılması bana çok uygun. İngiltere, İrlanda ve ABD gibi birçok ülkede bulundum. Bu kadar büyük bir alana yeşil alana dönüştürülmesi güzel olur.
Ali Osman:
Benim görüşüm de buranın bir park olmasıydı. AVM ya da konuttan vazgeçip İstanbul'a yeşil alan kazandırılmasıydı. Park yapılacak olmasından çok memnunun.
Mühendis İsmet Kömürgöz:
Yeşil alan olması güzel bir şey. Yeni Havalimanı da hayırlı olsun. Daha büyüğü de yok. Yeşil alan, spor alanları da olursa çok güzel olur. Tenis alanları, buz pistleri kortlar olsun. Spor alanında hükümet çok iyi. Buralarda ek spor alanları yapılırsa güzel olur
Fadime Arslan:
Yeşil alan olsun. Müze haline de getirilebilir. İsmi de Atatürk Parkı olsun. İnsanlar için çok güzel olur. Çoluk çocukları ile gelirler, eğlenir hava alırlar.
Makine Mühendisi Sinem Özsönmez:
İnşaat sektöründe çalışıyorum. Park olması çok güzel olur. Park olduğu için belli yerleşim yerleri yapılması gerekebilir.