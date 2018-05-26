Kur krizi terimi algı operasyonudur

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, kurdaki dalgalanmanın faiz kararının ardından bir miktar daha aşağıya ineceğini belirterek, "Kısa süre içerisinde spekülatif hareketler tamamıyla göğüslenecek. Sık sık duymaya başladığımız kur krizi lafı tipik bir algı operasyonu terimidir" dedi.
Ankara Palas'ta gazetecilerle iftarda bir araya gelen Kurtulmuş, spekülatif hareketlere bakıp, el ovuşturanlar olduğunu, Türkiye'nin yeniden IMF
'ye muhtaç hale geleceği günleri arayan bazı yorumlar yapıldığını belirterek, şöyle devam etti: "Hiç kimse, Türkiye'yi IMF'nin önünde diz çökecek bir noktaya getiremeyecektir."