Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Kur krizi terimi algı operasyonudur

Kur krizi terimi algı operasyonudur

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018
Kur krizi terimi algı operasyonudur
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, kurdaki dalgalanmanın faiz kararının ardından bir miktar daha aşağıya ineceğini belirterek, "Kısa süre içerisinde spekülatif hareketler tamamıyla göğüslenecek. Sık sık duymaya başladığımız kur krizi lafı tipik bir algı operasyonu terimidir" dedi.
Ankara Palas'ta gazetecilerle iftarda bir araya gelen Kurtulmuş, spekülatif hareketlere bakıp, el ovuşturanlar olduğunu, Türkiye'nin yeniden 'ye muhtaç hale geleceği günleri arayan bazı yorumlar yapıldığını belirterek, şöyle devam etti: "Hiç kimse, Türkiye'yi IMF'nin önünde diz çökecek bir noktaya getiremeyecektir."
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kur krizi terimi algı operasyonudur
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN