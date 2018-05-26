Savunmada mutlak bağımsızlık

2002'de yüzde 80'i dışa bağımlı olan savunma sanayisi, AK Parti
iktidarları döneminde yüzde 65'e varan yerlilik oranına ulaştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla ihracat
ta, ciroda ve proje bütçelerinde muazzam bir büyüme sağlanırken, yeni dönemin hedefi ise mutlak bağımsızlık ve yerli ürünlerin ihracatı olarak belirlendi. Bu kapsamda Pakistan'a 30 adet ATAK helikopteri satılması için imzalar da atıldı.
İHRACAT 8 KAT BÜYÜDÜ
2002'de sadece 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2017 sonu itibarıyla 8 kat büyüyerek 1.82 milyar dolara ulaştı. 2002'de 1 milyar dolar olan ciro da 6.6 milyar dolara yükseldi. 2002'de 5.5 milyar bütçeli savunma projeleri yürütülürken bugün bu bütçe 8 katlık artışla 42 milyar dolar hacmine ulaştı. İha
le süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında bu miktarın 60 milyar doların üzerine çıkması öngörülüyor.
MİLLİ PROJELER DÖNEMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın açıkladığı seçim
beyannamesinde savunmada büyümenin devam edeceği vurgulandı. Buna göre, 2023'e kadar savunma sanayisinde mutlak bağımsızlık sağlanacak. Önümüzdeki 5 yıl içinde kritik malzeme ve sistemlerde dışa bağımlılık bitirilecek. Milli imkânlarla geliştirilen platform ve sistemlerin dost ve müttefik ülkelere ihracatı artırılacak. Yeni dönemde TSK'yı ve diğer güvenlik güçlerini muharebe alanında üstün kılacak özgün ürünler üretilecek. Bu kapsamda milli tank, milli muharip uçak, milli yüksek irtifa insansız muharip hava araçları, milli helikopter ve milli füzeler ağırlık verilecek projeler olacak.
100 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
2023 hedeflerinden birisi de sürekli ve sürdürülebilir bir savunma sanayisi oluşturmak olacak. Savunma ve havacılık alanında doğrudan çalışan sayısı 35 binlerden 100 binin üzerine çıkarılarak, çalışan sayısı 5 kat artırılacak. Yerli olarak üretilen tüm kara, hava ve deniz platformlarının motorları ve diğer güç sistemleri de milli olarak geliştirilecek. Seçim beyannamesinde 30 adet ATAK helikopterinin satışı için Pakistan ile anlaşma imzalandığı da belirtildi.
15 YILDA ONLARCA PROJE
Türkiye son 15 yılda Altay tankı, milli gemi, Amfibi gemi, çok maksatlı amfibi hücum gemisi, sismik araştırma gemisi, F-35 müşterek taarruz uçağı, A400M nakliye uçağı, Bayraktar İHA ve SİHA, ANKA İHA, ATAK helikopteri, HÜRKUŞ, milli piyade tüfeği, Göktürk uyduları, Korkut alçak irtifa hava savunma sistemi, Bora füze sistemi, Hisar hava savunma füzeleri gibi projeler hayata geçti. Milli muharip uçak ve özgün helikopter çalışmaları ise sürüyor.