Yerli oto rakiplerinden % 5 daha ucuz olacak

Bılım Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil
almayı düşünen vatandaşlara yönelik iki müjdeli haberi SABAH'a açıkladı. 2021 yılında piyasaya çıkacak olan yerli otomobil emsallerinden en az yüzde 5 daha ucuz olacak. Yerli otomobil alacak vatandaşa teşvik verilecek. Yerli otomobilin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın projesi olduğunun altını çizen Bakan Özlü
, projede şirket kurulumunun tamamlandığını belirtti. Özlü, "Yerli otomobil emsallerinden, piyasanın belirlediği fiyatlardan en az yüzde 5 daha ucuz olacak. B ve C segmentindeki araçların kalitesinde olacak. Fiyat olarak ise emsallerinden mutlaka ucuz olacak. Orta-üst sınıf olacak" dedi. Önümüzdeki yıllarda tüketiciyi daha fazla teşvik etmek istediklerini aktaran Özlü, "Çünkü bu işin ana unsuru pazar, satıştır. Teşviklerin nasıl olacağı konusunda şu an detaylı bir bilgi veremiyoruz ama sadece üreticiyi değil tüketiciyi de destekleyerek piyasayı canlandırmak istiyoruz" diye konuştu. Kabinenin değişmesi halinde dahi yerli oto projesinin devam edeceğini belirten Özlü, şöyle devam etti: "Bu proje Sayın Cumhurbaşkanımızın projesidir ve bu projeyi toplum sahiplenmiştir. Yani toplum tarafından satın alınmış bir projedir. Kabinedeki durum ne olursa olsun proje yürür."
KENDİMİZLE YARIŞACAĞIZ
AK Parti
'nin milletvekili aday listesini de yorumlayan Bakan Özlü, listede başbakan ve 21 bakanın yer aldığını hatırlatarak "Güçlü Meclis güçlü kabine" vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim
i ilk turda kazanacağını dile getiren Özlü, "24 Haziran'da biz kendimizle yarışacağız" ifadelerini kullandı.
MEYDANI KRİZ SEVİCİLERE BIRAKMAYACAĞIZ
TÜRK
Standartları Enstitüsü'nün (TSE) 57. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılan Bakan Özlü, seçim atmosferini fırsata çevirmeye çalışanların ortaya çıktığını belirterek, "Meydanı bu 'kriz sevicilere' bırakmayacağız, spekülatörlere fırsat vermeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. TSE'nin yeni başkanının da seçildiği toplantıda Prof. Dr. Adem Şahin, 41 delegenin oyunu alarak kurumun başkanı oldu.