İstanbul Yeni Havalimanı otelinin işletmecisi Yotel
, gözünü Türklere dikti. Yotel, Miami
'de başlayacak olan otel ve residancedan oluşan yeni projesinin lansmanını Miami'den sonra Türkiye'de yaptı. Miami'nin Downtown bölgesinde bulunan ve ilk otel-residance konseptini sunan Yotelpad, 2020'de tamamlanacak. Novrum Real Estate Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Tatlıcı, projede stüdyo dairlerin 282 bin dolardan başladığını söyledi. Tatlıcı, "Projenin yüzde 50'sine kadar 30 yıl vadeli mortgage kullanılabiliyor. Proje yıllık yüzde 10 kira getiriyor" dedi.