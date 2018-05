Diyabetik ayakta 10 milyar liralık hamle

BUGÜN NELER OLDU

SosyalSigortalar Kurumu'nun bütçesinin yüzde 25'ini harcadığı diyabetik hastalıklarla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Yıllık 10 milyarlık bir harcamanın yapıldığı diyabetin en önemli bölümünü ise diyabetik ayaklar oluşturuyor. Türkiye 'de her yıl 12 bin diyabetik ayak kesiliyor. Yani ampute oluyor. Bu rakamdan daha korkuncu ise kesilen bu ayakların yüzde 99'unun doğru bakım ve tedaviyle kurtarılabileceği gerçeği. Türk Diyabet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selçuk Dağdelen, hasta ve yakınlarının yanlış bakımları ve tedavileri nedeniyle her yıl ampute olan ayakların kurtarılması ve diyabetin önlenmesi için 2 yıllık bir kampanyaya başladıklarını söyledi. Ayak yarasının bir kader olmadığını söyleyen Dağdelen, "Diyabet sinire, damara hasar veriyor. Hasta ayağını hissetmiyor, yaralar bu nedenle oluyor. Bu nedenle ayakların her gün yıkanması ve mutlaka kurutulması gerekiyor. Ayakkabı dar ya da geniş olmayacak. Havlu çorap kullanılacak" dedi. Her yıl 12 bin ampütasyon yaşandığını belirten Dağdelen, "Tedavi için uygun ise damarı açacak tedaviler yapılır. İlaveten bazı hastalar için büyüme faktörlü ilaçlarla da tedavi yapılabilir. Önleyici hekimlik ve uygun tedavilerle 12 bin ampütasyonun yüzde 100'e yakını önlenebilir" dedi.