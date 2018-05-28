10 sektör 5G’ye hazırlanıyor

Teknolojinin tüm imkanlarından otomobilde de faydalanmak ve 2020'de tüm dünya ile birlikte 5G
'ye geçecek öncü ülkelerden olmak amacıyla otomobiller için yerli SIM kart
çalışması başlatıldı. Avrupa Birliği'nde yürürlüğe giren e-Call ile yeni üretilen tüm araçlarda acil durumlarda otomatik arama yapan yardım sistemleri bulunacak. Araçlar kaza anında otomatik olarak 112'yi arayacak. Türkiye de bu sistemi yerli SIM kart ile hayata geçirmek için harekete geçti. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK
) Başkanı Ömer Fatih Sayan, yerli ve yabancı otomotiv firmalarıyla görüştüklerini belirterek, "Yerlisi için kavga veriyoruz" dedi. Türkiye 5G'ye geçen öncü ülkelerden olmaya hazırlanırken, aralarında otomotiv, tarım ve sağlığın da bulunduğu 10 sektörde geçişi başlatmak amacıyla çalışmalara hız verdi. 5G'ye geçiş için oluşturulan çalışma gruplarında atılması gereken adımlar masaya yatırılırken, konunun taraflarıyla da bir araya geliniyor.
YERLİLİK KAVGASI
BTK Başkanı Sayan, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbet toplantısında, otomotiv firmalarıyla bir araya geldiklerini açıklayarak, "AB tüm araçlara sim kartı zorunluluğu getirdi. Mercedes, BMW, Audi gibi yabancı ile yerli üreticilerle yaptığımız görüşmede dedik ki 'yerlisini getireceksiniz'. Yerli olmazsa olmaz, şimdi onun kavgasını veriyoruz" diye konuştu.
5G'DE DEĞERİNİN OLUŞMASI ÖNEMLİ
5G'YE
geçiş çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Sayan, ihaleler ne zaman yapılacak sorusu üzerine, "Bize 4.5G'deki frekanslar yetiyor. 'Yetmiyor' dedikleri zaman bize başvuracaklar. 3500 MHz ve 700 MHz'yi açacağız ilk. Değerinin oluşmasını bekliyoruz şimdi verirsek ucuza gider. 2019 ya da 2020'de duruma göre ihaleler yapılacak" cevabını verdi.
E CALL NEDİR?
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Mart itibarıyla tüm Avrupa Birliği'nde zorunlu hale gelen sisteme göre, trafiğe çıkacak bütün yeni otomobil ve hafif kamyonetlerde e-Call, yani otomatik arama yapan sistem bulunacak. Araçlara takılacak eCall cihazı, darbe ikazı aldığında otomatik olarak en yakın 112 acil çağrı merkezi
ni arayarak görüşme başlatacak. Kazazedelerin bilincinin kapalı olması durumu göz önünde bulundurularak kaza yerinin kesin konum bilgisi de çağrı merkezine iletilecek.