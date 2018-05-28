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kiraya 7.8 milyar lira ödedi

Giriş Tarihi: 28.5.2018
İstanbul kiraya 7.8 milyar lira ödedi
Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) araştırmasına göre 2017'de 'da 30 milyon metrekarelik 252 bin 223 adet konut kiralanırken, bu kiralama karşılığında yıllık 7 milyar 800 milyon lira ödeme yapıldı. Geçen yıl kiralanan konut sayısında Esenyurt'u 13 bin 782 adetle Sarıyer, 11 bin 440 adetle Ataşehir, 11 bin 13 adetle Şişli, 9 bin 938 adetle Ümraniye takip etti. Pendik 9 bin 727 adet konutla, Kağıthane 9 bin 302 adetle, Kadıköy 8 bin 501 adetle, Başakşehir 8 bin 480 adetle, Sancaktepe 7 bin 461 adetle ilk 10 içerisinde yer aldı. İstanbul genelinde geçen yıl gerçekleşen 252 bin 223 kiralama işlemi için aylık bazda 650 milyon lira, yıl toplamında 7 milyar 800 milyon lira ödendi.
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İstanbul kiraya 7.8 milyar lira ödedi
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