OSB’ler devlet destekleriyle büyüdü

Organıze sanayi bölgelerinin (OSB
) gelişimi devlet destekleriyle hız kazandı. 2003-2017 döneminde yıllık ortalama 8 OSB projesi hayata geçirildi. Projeler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5 milyar lira kredi kullandırdı. İstihdam
oluşturulması şartıyla bedelsiz arsa tahsisi süreci başlatıldı. Üretim Reform Paketi ile OSB'lerin yurtdışında da OSB kurabilmeleri sağlandı. Finansal kiralama şirketlerinin OSB'de yer edinmeleri ile arsa ve fabrika için harcayacağı para teçhizat yatırımlarına yönlendirilebildi.