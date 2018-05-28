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’ler devlet destekleriyle büyüdü

Giriş Tarihi: 28.5.2018
OSB’ler devlet destekleriyle büyüdü
Organıze sanayi bölgelerinin () gelişimi devlet destekleriyle hız kazandı. 2003-2017 döneminde yıllık ortalama 8 OSB projesi hayata geçirildi. Projeler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5 milyar lira kredi kullandırdı. oluşturulması şartıyla bedelsiz arsa tahsisi süreci başlatıldı. Üretim Reform Paketi ile OSB'lerin yurtdışında da OSB kurabilmeleri sağlandı. Finansal kiralama şirketlerinin OSB'de yer edinmeleri ile arsa ve fabrika için harcayacağı para teçhizat yatırımlarına yönlendirilebildi.
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OSB’ler devlet destekleriyle büyüdü
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