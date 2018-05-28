Savunmada teknoloji atılımı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından geçen yıl yapılan teslimatlarla güvenlik güçlerinin kullanımına yeni silah, araç ve ekipmanlar sunuldu. Bora ve K+ füzelerinin test ve kabul faaliyetleri tamamlanarak, 200'den fazla K+ Füzesi, 50'den fazla Bora füzesi teslim edildi. Geçen yıl envantere 20 İHA
/SİHA, 9 adet T129 Atak helikopteri, 5 adet Sikorsky S-70, 2 adet A400M uçağı katıldı. Güvenlik güçlerinin kullanımına 650'den fazla Cobra II, Kirpi ve Ejder Yalçın zırhlı aracı sunuldu, donanmanın gücü yeni gemilerin katılımıyla artırıldı. Kışla ve karargah fiziki güvenlik sistemi projesi kapsamında 16 bölgenin kabulü yapıldı, mevcut platformların güvenliği ve etkinliği için yeni teknolojilerle çeşitli modernizasyon ve entegrasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Yeni ürünlerle güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetleri artırıldı, güncel tahditlere karşı yeni donanımlar kullanıma sunuldu. ASELSAN
tarafından üretilen ve savaş uçakları için tasarlanan yeni nesil, çok algılayıcılı hedefleme podu ASELPOD'un 2 adet prototipi Hava Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine verildi. Özel Kuvvetler UH-60 Blackhawk Helikopter Modernizasyonu Projesi kapsamında 3 adet Sayısal Harita Sistemi'nin entegrasyonu tamamlandı. 160 adet Kirpi'ye "Esnek Katmanlı Kafes Zırh" uygulandı. Böylece araçların RPG roketlerine karşı korunması sağlandı.