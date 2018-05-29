3 gramlık ‘macunlu diş fırçası’yla uçakların yeni gözdesi oldu

Gırışımcı Ercan Sezgin'in hikâyesi basit fikirlerle zengin olmaya güzel bir örnek. Çünkü o, 3 gram ağrılığında ve kürdan büyüklüğünde ürettiği "tek kullanımlık macunlu diş fırçaları ile uluslararası hava yollarının yeni gözdesi oldu. Ürün için Guinness Rekorlar Kitabı'na da başvuru yapıldı. Uzun yıllardır bu alanda üretim yapan Sezgin çok sayıda ülkeye de ihracat yapıyor. 3 grama kadar indirdiği macunlu diş fırçalarının kullanım alanlarından birin de havayolu şirketleri olduğunu belirten Caneks Kimya'nın sahibi Sezgin, gerçekleşen tasarrufu şu sözlerle anlattı: "Uluslararası havayolu şirketlerinin günlük yolcu taşıma sayısı ortalama 70 bin kişi. 5 saati aşan uzun uçuşlarda ortalama 20 bin kişiyi baz alarak yola çıktık. Ürettiğimiz fırçalar bugün hava yollarında kullanılan fırçaların ağırlığından tam 630 ton daha hafif."
BM, MÜLTECİLER İÇİN ALDI
Sezgin, 30'a yakın ülkeye de ihracat yapıyor. Müşterileri arasında Birleşmiş Milletler (BM
) de olduğunu söyleyen Sezgin, "Günlük 70 bin üretimimiz var. Son dönemde BM de iyi bir müşterimiz haline geldi. Dünyanın birçok ülkesindeki mülteciler
e ve ağırlıklı olarak Suriyelilere dağıtıyorlar" dedi.
LONDRA'DA OKUDU
ERCAN
Sezgin, Londra
` da işletme ve iktisat eğitimi alan, yıllarını ise Tahtakale'de esnaflık yaparak geçiren bir isim. Sihirli diş macunlarının hikâyesi ise 2001 yılına uzanıyor. Kriz, o tarihte birçok işadamı gibi Sezgin'i de zora sokuyor. Dudullu Sanayi Sitesi'nden emekli olmuş yaşlı bir makine ustası ile bu alanda üretime başlıyor. Sezgin'in hayalindeki sihirli fırçaları üretecek makine de imal ediliyor.