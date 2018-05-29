ABD, Asya`da Rusya ve OPEC`i zorluyor

ABD'nin gelecek iki ayda Asya'ya ihraç edeceği rekor miktardaki hem petrol Rusya'nın ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) pazar payından bir lokma daha koparacak.

Önde gelen bir ABD ihracatçı şirketinden üst düzey bir yöneticinin verdiği bilgiye göre ABD'nin Haziran ayında ihraç edeceği günde 2.3 milyon varil petrolün günlük 1.3 milyon varili Asya'ya gidecek.

Enerji Enformasyon İdaresi'nin verileri, ABD petrol ihracatının iki hafta önce günlük 2.6 milyon varille tavan yaptığını gösteriyor.

Rekor ihraç miktarıyla aynı zamanda ABD ham petrol üretiminin de en yüksek düzeyine çıkmasının sonucu olarak pazartesi günü ABD fiyatlarında, vadeli Brent fiyatlarından dokuz dolar daha düşük düzeylere kadar indirim gerçekleşti.

Asya'daki işlemciler, ana gösterge fiyatlar arasındaki farkın, Brent ve Körfez fiyatlarının son yıllardaki en yüksek düzeyine çıktığı bir sırada, Asya rafinerilerine Ortadoğu ve Rusya'dan hafif ham petrol ithalatını azaltmaları için bir fırsat verdiğini söylediler.

Güneydoğu Asya'dan bir petrol alıcısı, "Diğer bölgelere dönerek çeşitliliği artırıyoruz. Eğer Suudi Arabistan'ın ARAMCO şirketi gelecek ay fiyatlarını düşürmezse ve Abu Dhabi National Oil Company de aynı yolu izlerse, ABD'den ham petrol alımlarımızı artırırız" dedi.

Asya'nın en büyük ABD ham petrol alıcısı, bölgenin en büyük rafinerisi olan Sinopec başta olmak üzere Çin.

Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak, Sinopec'in Suudi Arabistan'dan alımı keserek haziranda yüklenmek üzere 16 milyon varil Amerikan ham petrolü aldığını söyledi.

Ancak Asya ve Avrupa daha da çok Amerikan ham petrolü almaya istekli olsalar da, ulaşılan rekor miktarlar, ABD'nin ihracat altyapısını zorlamaya başlıyor ve daha fazla petrol pompalama ve sevk imkanlarını yetersiz bırakıyor.

Wood McKenzie'den ABD petrol arzı uzmanı R.T.Dukes geçen hafta bir notta, "(ABD) kaya petrolü son birkaç yıldır OPEC'in ekmeğini elinden alıyordu. Altyapı yokluğu geçici olarak pazar payını yine OPEC'e döndürecektir" dedi.