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Axa’dan telematikli kasko

Giriş Tarihi: 29.5.2018
Axa’dan telematikli kasko
sektörüne yenilikçi çözümleriyle öncülük eden Axa Sigorta, yeni telematikli kasko sigortası Axa GO'yu satışa sundu. Şürüş davranışlarına göre kişiselleştirilmiş ürün fiyatlandırmasını sunan Axa GO'yu satın alan sürücüler, araçlarına takabilecekleri telematik cihazı ve larına yükleyecekleri uygulama sayesinde ani hızlanma, sert fren, hız limit aşımı, seyir halinde mobil telefon kullanımı, sert dönüş gibi yol güvenliğine etki eden sürüş davranışlarını takip edebilecekler. Bahsi geçen sürüş verilerinin analizi doğrultusunda sürücülere puan veren Axa GO ile sürücüler araçlarının yerini tespit edebilecek, araçlarının çekilmesi ya da çalınması durumunda uyarı alacak ve ihtiyaç halinde çevrelerindeki servis noktalarını görüntüleyebilecekler.
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Axa’dan telematikli kasko
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