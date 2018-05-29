Son dönemde taksiciler ile yaşadıkları gerginlik ile gündemden hiç düşmeyen UBER ve bunun gibi internet üzerinden yolcu bulan uygulamalar Başbakan Yıldırım'ın talimatı ile yasaklandı. Taşıtını çeşitli korsan internet uygulamalarına kullandıran D2 yetki belgesi sahiplerinin bu faaliyetlerine devam etmeleri halinde, karşılaşacakları yaptırımların yer aldığı mevzuat düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Başbakan talimat verdi, korsan taşımacılara ağır cezalar geldi

BELGESİNİ BAŞKASINA KULLANDIRANA CEZA



Yapılan değişiklikle karayolu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak için belge alanların, kendi taşıma kapsamları dışında çalışmaları veya belgesi olmayanlara taşıtlarını kullandırmaları durumunda, belge sahiplerine çeşitli cezalar verilmesi sağlanacak. Böylelikle, yetkisi dışında taşımacılık yapanlara öncelikle uyarma, tekrarı durumunda ise belge iptali ve 2 yıl yasaklanmaya varacak idari işlemlerin uygulanması sağlandı.

Öte yandan, yasa dışı taşımacılık yapanların özellikle D2 belge sahibi firmalarla anlaşarak, bu firmaların belgelerinde kayıtlı taşıtlarını faaliyetlerinde kullandığı ve bu işten teknoloji kullanım ücreti adı altında komisyon aldığı tespit edildi.



İŞTE YENİ CEZALAR ...



Yeni düzenlemeyle;



* Taşıtlarını yasa dışı faaliyetler için kullandıran D2 belge sahiplerine ilk tespit için 50 uyarı cezası verilecek.

* Bu uyarılar 3 bin lira yatırılarak kaldırılabilecek.

* 1 yıl içinde iki defa aynı ihlali yaptıkları tespit edilirse, yetki belgeleri iptal edilecek ve aynı faaliyeti 2 yıl boyunca yapmaları yasaklanacak.