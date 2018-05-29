Bereket Emeklilik’ten çiftçiye özel ‘ÇiftçiHayat Arkadaşı’sigortası

Bereket Emeklilik
, çiftçilerin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanan hayat sigortası ürünü 'Çiftçi Hayat Arkadaşı
' ve 'Bereket Hayat Arkadaşı' ürünlerini tanıttı. Sigortalının vefatı durumunda aile bireylerine toplu ödeme yapan 'Çiftçi Hayat Arkadaşı'; sigortalının ailesinin taksit, fatura, mutfak, eğitim ücretlerini karşılamanın yanı sıra çiftçilik giderlerini düşünerek farklı teminat paketleri sunuyor. Ürünün fark yarattığı bir diğer nokta ise sağladığı asistans hizmetleri. 'Çiftçi Hayat Arkadaşı', sigortalının, lisanslı danışmanlar ile telefon üzerinden alabileceği veteriner, besicilik ve ziraat mühendisliği hizmetlerini kapsıyor. Bunun yanında, Traktör Bakım Paketi ile sigortalılar, garanti süresi %10'luk indirimden faydalanıyor. Sigortalılar, anlaşmalı olan istasyonlardan indirimli akaryakıt alabiliyor.