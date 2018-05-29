54 ülkeye iskele satıyor
KALIP
ve iskele üretiminde faaliyet gösteren URTİM, ihracat rakamlarını daha da artırmak için hedef pazarlarda yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. Üretiminin yüzde 70'ini ihraç eden URTİM, son beş yılda, her yıl yüzde 20 civarında büyüme gerçekleştirdi. Şirket bugün aralarında Ekvator Ginesi, Gana, Kenya, Etiyopya ve Kanada'nın da bulunduğu 54 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. URTİM Kalıp ve İskele Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar
, "Bu yıl hedefimiz, ABD pazarı olarak belirledik" dedi.
LONDRA'DAN MALATYA'YA ÖDÜL
LONDRA'DA
Europe Business Asembly tarafından gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'nde Malatya
lı işadamı Baki Budakoğlu 'Yılın Yöneticisi' seçildi. Bölgesel liderlerin, yatırımcıların ve dünyanın birçok bölgesinden akademik ve girişimcinin katıldığı 2018 Uluslararası Liderler Zirvesi'ne katılan iş dünyasının saygın temsilcileri işlerini geliştirme adına da ikili görüşmelere katıldı. 2018 Başarı Zirve komitesinin düzenlediği törende uluslararası ödüller, sosyal alanında kurumsal sosyal sorumluluk, uluslararası ilişkiler, bilim ve sosyal aktiviteler alanlarında verildi.
ÇALIŞAN KADINA DİYET SERVİSİ
ASIL
mesleği inşaat mühendisliği olan Filiz Duman eşinin yemek yapmaya düşkünlüğü sebebiyle Nisan 2014'te "I Love Pilav" markasını kurdu. 6 şubeye erişen I Love Pilav markası ile tüketicilere sade, bulgurlu, sebzeli, Özbek, iç pilav ve Mengen pilavı gibi farklı pilavları tattırdı. Bu serüvenin ardından Filiz Duman, fazladan aldığı 15 kiloyu vermek için adrese teslim diyet yemek servisi Roksi'yi kurdu. "Pilavla şişmanlattıklarımızı, Roksi ile zayıflatıyoruz" diyen Filiz Duman, kadın girişimciliği alanında ilginç bir örnek sunuyor.