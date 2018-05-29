Koru 600 bin senedi sigortaladı

Koru Sigorta
, Fatura Güvence
Sigortası ile bayi ve AVM
'lerin nihai tüketicilere yaptıkları 24 aya kadar vadeli ve senetli satışlarından doğan alacaklarını %100 garanti altına alıyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Koru Sigorta Genel Müdür Başyardımcısı Ender Güzeler, Fatura Güvence Sigortası'nı yaklaşık iki yıldır piyasaya sunduklarını ifade etti. Ürüne ilginin her geçen gün katlanarak arttığını kaydeden Güzeler, "Geçen süre içinde bu üründeki stratejik iş ortağımız olan Skorveri Analiz Hizmetleri yaklaşık 1.5 milyon kişiyi skorladı. Bu sürede 500 bin kişiye toplam 500 milyon lira kredi limiti tahsis edildi. 170 milyon lira satış hacmi sigortalandı. Bir başka ifadeyle, yaklaşık 40 bin fatura karşılığı 600 bin senedi sigortaladık. Ödediğimiz 10 milyon lira tazminat, sigortalılarımızı bu tutardaki batıklarından kurtardığımızı ifade ediyor" dedi.