Milletin şirketini milletimize ayırdık

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması için 1975'te kurulan, şu anda dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi şirketi içinde 57'nci sırada olan Aselsan 'ın ikincil halka arz ı için geri sayım başladı. Yüzde 84.58'i Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na ait olan Aselsan'ın 1 milyar lira olan sermayesi yüzde 14 artırılarak 1 milyar 140 milyon liraya çıkarılacak. Halka arzı temsil eden 140 milyon adet hisse senedi 21.35-26.00 TL fiyat aralığında arz edilecek. Ortalama fiyat ise 23.68 TL olarak belirlendi. Hisse senetleri için 31 Mayıs-1 Haziran'da talep toplanacak. Halka arz sonrasında yüzde 15.3 olan halka açıklık oranı yüzde 25.7'ye çıkacak. Hisseler 7 Haziran'da işlem görmeye başlayacak.Halka arz edilecek hisselerin yüzde 60'ı yurtiçi, yüzde 40'ı yurtdışı yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan fiyat aralığına göre 2 milyar 989 milyon TL ile 3 milyar 640 milyon TL arasında bir gelir elde edilmesi bekleniyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 40'ı yapay zeka çalışmalarına, yüzde 10'u işletme sermayesine, yüzde 20'si Ar-Ge'ye, yüzde 30'u ise satın alma ve birleşme operasyonlarında kullanılacak. Halka arza ilişkin konuşan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Haluk Görgün , yurtiçi yatırımcılara ayrılan tahsisata dikkat çekerek, "Milletimizin şirketini milletimize ayırdık" dedi. Aselsan'ı "her mühendisin içinde yer almayı hayal ettiği Türkiye'nin gözbebeği güzide bir şirket" olarak tanımlayan Görgün, "Türkiye'nin Aselsan'ı, milletin hayaliyiz" diye konuştu. 2022'ye kadar imzalanmış 7.5 milyar dolarlık sözleşmelerinin olduğunu hatırlatan Görgün, 2017'de 784 milyon lira tutarında olan ihracatın 5 yıl içinde 1 milyar dolara yükseltilmesinin hedeflendiğini söyledi. Aselsan'ın 2017 Ar-Ge harcaması 1.7 milyar TL ve cironun yüzde 7'si. Firma bu rakamla savunma saniyisinin yüzde 38'ini tek başına gerçekleştiriyor.Haluk Görgün, 19 Mayıs'ta başladıkları roadshow'da 8 günde 23 oturumda BAE, İngiltere, Amerika, Macaristan ve Katar'da 33 kurumsal yatırımcıyla görüştüklerini söyledi. Görgün, Polonya, Almanya, İngiltere ve İsviçre'de yerleşik 15 kurumsal yatırımcıyla toplantıları olacağını belirterek, şunları kaydetti: "Başta Ortadoğu olmak üzere, toplantı yaptığımız her ülkede yoğun ilgi gördük. Aselsan'ın büyüme hikâyesini kurumsal yatırımcılar izliyor ve artacağından eminler. Bunca toplantıdan çıkardığımız ortak mesaj bu oldu. Yurt içinde hem kurumsal hem bireysel yatırımcılarımızın ilgisini de düşündüğümüzde halka arzı başarıyla tamamlayacağımıza olan inancımız tam." Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Okan Turan da yurtiçi tahsisatın yarısını 100 bin yatırımcının alacağını söyledi.Aselsan'ın yurt içindeki 7 iştiraki yanında yurtdışında Suudi Arabistan, BAE, Ürdün, Kazakistan, Azerbaycan ve Malezya'da ortağı olduğu 6 şirketi var. Görgün, "Beş kıtada 63 ülkede tamamen Türk mühendislerinin tasarladığı ve ürettiği ürünlerimiz kullanılıyor" dedi.Aselsan hisselerine ilişkin yurtdışında uzun vadeli kârlılık gözetildiğini dile getiren Görgün, "Roadshow'larda, uzun vadeli takip edilen fonların yatırım yapmak istediği algısını hissettik. Yurtdışı hissedarların çoğu emeklilik fonları. Türkiye'deki bireysel yatırımcılar da emekli fonu gibi algılıyorlar. Her ay düzenli olarak Aselsan hissesi alan yatırımcılar var" yorumunu yaptı.