Muharrem’e ‘İnce’ mesaj

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce
'nin, "Seçildiğim zaman rafa kaldıracağım" dediği yerli ve milli otomobil projesi gerçekleştirildiğinde Türkiye'nin yüz akı projelerinden biri olacak. Hem iç piyasada hem de dünya pazarlarında rakipleriyle rekabet edecek, tasarımından yazılımına kadar birçok teknolojik yeniliklere sahip yerli otomobil elektrikle çalışacak.
BIR GÜN 320 PARÇA
En az 4 modelle piyasaya girecek olan yerli ve milli otomobil için yurtdışında isim yapmış Türk tasarımcılarla görüşmeler yürütülüyor. Klasik otomobillerde 4 bin parça varken elektrikle çalışacak otomobillerde 320 parça yer alacak. 4.000 parçayı 7 işçi bir günde bir araya getirebiliyor. 320 parçayı ise bir işçi bir günde toplayabilecek. Elektrikli otomobilin yakıt harcaması ise klasiklerin 10'da biri kadar olacak. Vatandaşlar, Türkiye'nin dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmesine yol açacak projeleri rafa kaldıracağını söyleyen İnce'yi eleştirerek, "Kendisi milli olmadığı için bu projeleri içine sindiremiyor" diyor.
ERDOĞAN'DAN YERLİ OTOMOBİL CEVABI
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Balıkesir
'de önceki gün yaptığı mitingde Muharrem İnce'yi eleştirirken "Ülkenin anamuhalefet partisi, ilkokul müsameresi kıvamında oyunlarla yönetiliyor. Bu işi takip eden bakanlığımıza gitse yerli marka otomobil projesinin geleceğin teknolojisine göre olduğunu öğrenir. Bunlar yıkmayı bilir, engellemeyi bilir. Yapmayı bilmez" ifadelerini kullandı.