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lilerden Türk lirasına destek

'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki ilçesindeki yerel meclis yetkilileri ve Azezli tüccarlar, 'ye destek olmak için ellerindeki paraları Türk lirasına () çevirme kampanyası başlattıklarını duyurdu. Kampanyaya katılanlar ellerindeki dövizleri TL'ye çevirecek. Azez yerel meclisinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise, Türk lirasının bazı devlet ve tarafların saldırısına maruz kaldığı hatırlatıldı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 18:00 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 18:18
Suriyelilerden Türk lirasına destek

ilinin kuzey kırsalında, sınırındaki ilçesindeki yerel meclisin ticari bürosu ve bölgede faaliyet yürüten tüccarlar, ellerindeki paraları 'ye çevirme kampanyası başlattı.

"TL'YE DESTEK OLMAK İÇİN BİR KARAR ALDIK"

Azez ilçesi Yerel Meclis Ticari Büro Müdürü İbrahim Dirbale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TL'ye destek olmak için bir karar aldıklarına söyledi.

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"TÜRKİYE 7 YILDIR BİZİM YANIMIZDA"

Dirbale, "Aldığımız kararı bölgedeki bütün iş adamlarına, tüccarlara ve diğer kurumlara ilettik. Türkiye 7 yıldır bizim yanımızda durarak bize her türlü desteği verdi. Bize düşen ise Türkiye'nin zor gününde yanında durmak. Tüccarları, Türk lirasıyla işlem görmeleri için teşvik ettik. Türkiye için ne yapsak az kalır." şeklinde konuştu.

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Öte yandan Azez yerel meclisinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Türk lirasının bazı devlet ve tarafların saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

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"ŞEHİRDEKİ TÜCCARLARLA BERABER..."

Açıklamada, "(Azez'deki yerel meclis ve ticaret bürosu) Türkiye'nin, içerisinde, Türkiye topraklarında ve kamplarda Suriyelilere yapmış olduğu destek ve yardımlara karşı, şehirdeki tüccarlarla beraber imkan dahilinde para birimini Türk lirasına çevrilmesi hususunu üstlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Suriyelilerden Türk lirasına destek
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