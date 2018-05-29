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Teknik Boeing’e stratejik ortak oldu

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018
THY Teknik Boeing’e stratejik ortak oldu
TÜRK Hava Yolları'nın uçak bakım-onarım alanında faaliyet gösteren şirketi Teknik, ABD'li uçak üreticisi Boeing ile Global Filo Bakım Tedarikçi Anlaşması imzaladı. Anlaşma ile THY Teknik, Boeing uçaklarının hat bakımı, ağır bakım, komponent bakım ve onarım hizmetlerinde Boeing'in stratejik ortağı oldu. Anlaşma aynı zamanda teknisyen eğitimi ve sertifikalandırılmasına da imkân tanıyacak. THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman, ve 'daki temel bakım tesislerinin yanı sıra 50'den fazla uluslararası hat bakım noktasında müşterilere kapsamlı bir uçak bakım ve onarım hizmeti sunduklarını belirtti.
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THY Teknik Boeing’e stratejik ortak oldu
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