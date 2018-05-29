Turizm oscarı LUX* Bodrum’a

LUX* Bodrum
Resort & Residences, turizm
alanında uluslararası bir ödüle layık görüldü. İsviçre'de düzenlenen ve Dünya Turizm Oscar'ı olarak kabul edilen World Luxury Hotel Awards'da, LUX* Bodrum, "Doğu Avrupa'nın En iyi Lüks Plaj Oteli" seçildi. MYC İnşaat'ın geçtiğimiz yıl mayıs ayında açtığı LUX* Bodrum Resort & Residences 70 milyon dolara mal olmuştu. MYC İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akdoğan, LUX* Grubu'nun Dünyanın En İyi Resort İşletmecisi seçildiğini vurgulayarak, "LUX* Bodrum henüz 1'inci yılını dahi doldurmadan iki çok önemli uluslararası ödüle layık görülmüştür. Bu ödüller, sadece LUX* Bodrum'un değil; Türk turizm sektörünün başarısıdır." diye konuştu. Akdoğan, yeni sezonda LUX* Bodrum'u aynı zamanda bir sağlık oteli olarak da konumlayacaklarının altını çizerek şöyle konuştu: "Grubumuz bünyesinde yer alan estethica hastanelerinde başlattığımız 'Geleneksel Tıp' uygulamasını LUX* Bodrum'a da taşıyacağız."