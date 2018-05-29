Yerli otomobilde flaş gelişme... Cumhurbaşkanı Erdoğan o tarihte açıklayacak

Kastamonu'da ziyaretlerde bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil fabrikası ile ilgili basında Filyos'un şansının yüksek olduğu yönünde çıkan bilgilerin doğru olmadığını belirterek, sözlerinin farklı lanse ettirildiğini ve 22 ilin şansının hala devam ettiğini kaydetti.

Yerli ve Milli Otomobil Fabrikasında kurulacak şirket ile ilgili atanması beklenen CEO ile ilgili de konuşan Bakan Özlü, özetle şöyle konuştu:

"CEO ile ilgili gelişmeler var. CEO şuan için belirlendi. İsmi benim değil Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması daha doğru olur. Sayın Cumhurbaşkanımız ismi açıklayacak. Perşembe akşamı Sayın Cumhurbaşkanımız bir televizyon kanlında vereceği röportajda bu konuları cevaplayacaklar"