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12 milyon maaşına gelişmesi! - Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Türkiye'de 12 milyon nin beklediği haberi geldi. Milyonlarca emekli bu müjdeli haberi merak içinde beklemekteydiler. Özellikle son dönemde emekli ikramiyeleri ile ilgili sıkca açıklamalar yapılırken emekli maaşlarına yapılacak zammın detayları da vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen konuların başında geliyordu. Bu yıl emekli maaşına zam Temmuz ayında yapılacak. Emekliye yapılacak zam da en belirleyici etken oranları olacak. İlk 4 aylık enflasyon verileri ışığında 4.69 oranında yapılması beklenen zam miktarı, uzmanların tahminleri doğrultusunda son 2 aylık enflasyon verileri ile birlikte daha üst seviyelere yükselmesi bekleniyor. Son 2 aylık yaşanacak enflasyon verileri doğrultusunda bu oran 5-5,5 oranlarına çıkması bekleniyor. Buna göre en düşük ve en yüksek emekli maaşına yapılacak zam tutarları da netleşmeye başladı. Şuanda en düşük maaş 935,60 lira civarında bulunuyor. Yapılacak zam miktarı ile emeklinin alacağı en düşük maaş ne kadar olacak? Peki emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Vatandaşların merak içinde aradığı bu sorunun cevabı sizlerle...

Giriş Tarihi: 30.5.2018 10:08 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 10:09
12 milyon emekli maaşına son dakika zam gelişmesi! - Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

haberi... Milyonlarca maaşlara yapılacak haberleri ile büyük bir heyecan yaşamaya başladılar. Özellike 1-8 Haziran ile, 1-17 Ağustos arasında biner lira ikramiye alacak olan emeklilere her iki ayda da erken maaş ödenmesi gündeme geldi. Yapılacak zam miktarı ile yüzleri gülecek olan emeklilerin zam oranı 3 Temmuz'da belirlenecek. Buna göre emeklinin alacağı en düşük zam tutarı da belli olacak. a bağlı olarak artış göstermesi beklenen maaşların yüzde 5-5.5 oranında olması bekleniyor. Bu yaz yüzdeleri gülecek emeklilerin yazın her ayında önemli bir kazanç elde edecekler.

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12 milyon emekli maaşına son dakika zam gelişmesi! - Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
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