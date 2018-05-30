1.5 yılda 6 milyon hasta

Muhalefetin karşı çıktığı şehir hastaneleri 1.5 yılda 6 milyon hastaya şifa dağıttı. Hastalara 5 yıldızlı özel hastane konforunda ücretsiz sağlık hizmeti sunan şehir hastanelerinin beşincisi Kayseri
'de açıldı. Dünyanın en büyük sağlık kompleksine sahip olacak Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ise önümüzdeki günlerde açılacak.
VATANDAŞ VAZGEÇMİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, "En büyük rüyam" dediği Şehir Hastaneleri, Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında muhalefetin hedefi oldu. Dünyada en nitelikli ve en yeni teknolojiyle çağ atlatacak şehir hastanelerini 'gereksiz masraf' diye kapatmayı vaat eden Cumhurbaşkanı adaylarının aksine vatandaş buralara büyük ilgi gösterdi. İlki 2017'de Mersin
'de açılan daha sonra Yozgat
, Isparta
, Adana
ve son olarak ise Kayseri'de açılan şehir hastanelerinde kısa sürede doluluk oranları yüzde 80'lerin üzerine çıktı. Şehir hastaneleri, her hastaya bir ve iki kişilik odalarda, özel banyo ve tuvaletli, refakatçi odalı, buzdolabı, televizyon ihtiyaçlarının yanı sıra, yüksek teknolojili tıbbi cihazlarla donatıldı. Helikopter pistinden, golf araçlarıyla hasta içinde transferlere kadar her türlü konfor ile özel hastanelerden daha iyi hizmet sunmayı hedefliyor.
6 MİLYON AYAKTA TEDAVİ
Mevcutta açılan 4 hastanede ise 1.5 yıllık kısa süre içinde toplamda 6 milyondan hasta ayaktan muayene için başvuru yaptı. Acil muayene oranları ortalama yüzde 20'ye ulaşan hastanelerde 225 bin hasta yatarak tedavi oldu. 72 bin hasta ise şehir hastanelerinde ameliyat olarak şifaya ulaştı. Ayrıca, 23 bin 756 bebek dünyaya gözlerini Şehir Hastaneleri'nde açtı. 2018'de ise Kayseri Şehir Hastanesi açılarak hastalara sağlık hizmeti sunmaya başladı.
ADANA ŞEHİR HASTANESİ
2017'de
bin 550 yatak kapasitesiyle açılan hastanede 1 milyon 111 bin hasta ayakta muayene edildi. 43 bin 723 hasta yatarak tedavi oldu. Doluluk yüzde 89'a ulaştı. Bin 550 ameliyat yapıldı, 5 bin 404 bebek dünyaya geldi.
MERSİN ŞEHİR HASTANESİ
Bin
300 yataklı hastaneye 2 milyon 600 milyon hasta başvurdu. 678 bin kişi acile başvururken 104 bin hasta yatarak tedavi gördü. Doluluk oranı yüzde 81'e ulaştı. 28 bin 419 ameliyatın yapıldı, 12 bin 400 doğum gerçekleşti.
ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ
A2
sınıfında 780 yataklı Isparta Şehir Hastanesi'ne 1 milyon 317 bin hasta muayene oldu. 37 bin 920 hasta yatarak tedavi oldu. 19 bin 142 ameliyat gerçekleşirken 2 bin 374 bebek dünyaya geldi.
YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ
475
yatak kapasiteyle açıldı. 1 milyon 68 ayakta muayenenin yapıldığı hastanede, 36 bin 825 hasta yatarak tedavi oldu. 174 bin hasta acil serviste müdahale edilirken, 9 bin 55 hasta ameliyat edildi. Bu hastanede 3 bin 400 bebek gözlerini dünyaya açtı.
4 YENİ ŞEHİR HASTANESİ
Sağlık
Bakanlığı, toplamda 34 şehir hastanesiyle 40 bin nitelikli yatak kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Şu ana kadar 5 bin 712 yatak kapasiteli 5 şehir hastanesi açılırken bu yıl, 3 bin 704 yataklı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ile birlikte Eskişehir
, Elazığ
ve Manisa
'da dahil 6 bin 381 yeni yatak kapasiteli hastane hizmete girmiş olacak.