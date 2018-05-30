500 bin işletmeye KGF desteği

KREDI Garanti Fonu (KGF
) Genel Müdürü İsmet Gergerli, geçen yıldan bu yana 467 bin 776 firmanın, 227.3 milyar liralık kefalet desteği ile 255 milyar liralık kredi kullandığını belirterek, "Sistemin bu kadar işletmeye ulaşabilmesi bir başarı hikâyesidir" dedi. Bu tutarın yüzde 75'ini KOBİ
'lerin kullandığına işaret eden Gergerli, 24 bin 335 ihracatçı firmaya 40 milyar liraya yakın kefalet kullandırıldığını vurguladı. Kredilerin sektörel dağılımı hakkında da bilgi veren Gergerli, "Yüzde 49.6'sını ticaret, yüzde 32.1'ini imalat sanayi, 12.4'ünü inşaat, yüzde 3.1'ini tarım, yüzde 2.8'ini turizm sektörü oluşturdu" diye konuştu.
DÖNÜŞTE SORUN YOK
Kredilerin yüzde 85'ine yakınının Türk Lirası cinsinden işlemlerden oluştuğunu ifade eden Gergerli, son açıklanan paketle halen kullanılmayan 55 milyar lira civarında bir kefalet bulunduğunu vurguladı. Gergerli, geri dönüşlerde sıkıntı olmadığını dile getirerek, tahsili gecikmiş alacak oranının KGF kredilerinde binde 6'da kaldığını söyledi.