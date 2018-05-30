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Araç sahipleri dikkat!

Trafik sı yapanlar dikkat. Aracınızdaki hasara karşılık değer parasını mutlaka sigorta şirketlerinden talep edin. Bunun için bir aracıya da ihtiyaç yok.

Giriş Tarihi: 30.5.2018 07:41 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 08:13
Araç sahipleri dikkat!

Türkiye'de her gün binlerce maddi hasarlı gerçekleşiyor. Bu kazalarda hasar gören araçların maliyetleri sigorta şirketlerince karşılanıyor. Suçlu aracın trafik sigortası karşı tarafın hasarını ödüyor. Ayrıca kaskosu bulunan araçlardaki hasarlar da yine sigorta şirketleri tarafından ödeniyor. Buraya kadar bir sorun yok. Sistem küçük aksaklıklar olsa da gayet iyi işliyor. Hatta şimdi kazalarda polis çağırmadan tutanak tutularak sorun hallediliyor. Hatta sigorta şirketlerinin cep telefonu uygulamalarıyla bile işlemler otomatik yapılıyor.

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Araç sahipleri dikkat!
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