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’a yağdı! Gemiden inen alışverişe koştu

"Mein Schiff 2" isimli yolcu gemisiyle 2 bin 129 yolcusu ’nın ilçesine geldi. ler gemiden iner inmez alışverişe koştu.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 14:12

'a yanaşan Malta bayraklı dev gemide çoğunluğu Alman uyruklu 2 bin 129 yolcu ve 797 personel bulunuyor. Gümrük işlemlerinin ardından 265 metre uzunluğundaki kruvaziyerden inen yolcuların bazıları, şehir turu yaparak denize girdi.

Kimi ler Bodrum'un tarihi ve turistik yerlerini gezerken, kimileri de ilçedeki dükkanlardan alışveriş yapmayı tercih etti. Çılgınlar gibi alış veriş yapan turistler esnafında yüzünü güldürdü. restoranlar, hediyelik eşya satanlar, konfeksiyon mağazaları ve halı mağazalarına akın eden turistler alışverişe doymadı.

Bu sezon ilk seferini yapan kruvaziyerin sezon sonuna kadar 6 sefer daha yapacağı kaydedildi. Akşam saatlerinde Bodrum'dan ayrılacak olan 'Mein Schiff 2' 'nın Katanya şehrine gideceği öğrenildi.

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Bodrum’a turist yağdı! Gemiden inen alışverişe koştu
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