Havada ve karada 29 Ekim kutlanacak

Sabah'ın gündeme getirdiği İstanbul
Yeni Havalimanı'na ve Kanal İstanbul'a komşu 10 bin konutluk dev projede imzalar atıldı. Emlak Konut
GYO ve Türk Hava Yolları (THY
) ortaklığıyla İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Dursunköy'de 3.6 milyon metrekarelik arazide hayata geçirilecek projenin temel atma töreni 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleşecek. Projede ilk etap ise 16 ayda tamamlanacak.
MİLLET BAHÇESİ DE VAR
Projede yatay mimari uygulanacağının altını çizen Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum
, "Burası rant değil, örnek bir şehircilik projesi olacak. Arazinin yüzde 50'sini yani 1 milyon 800 bin metrekareyi terk edeceğiz. Bir Millet Parkı da bu arazi içerisinde yer alacak. 29 Ekim'de temel atmak üzere yola çıktık. 16 ay içerisinde ilk etabı tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu. Arsa alanı bakımından Emlak Konut GYO'nun şimdiye kadar geliştirdiği en büyük projeye imza atacaklarını belirten Kurum, "Tamamlandığında 225 bin kişiye istihdam sağlayacak İstanbul Yeni Havalimanı, bölgede nitelikli konut ihtiyacını beraberinde getirecek. Bu toprakların iki milli değeri olarak birlikte oluşturacağımız sinerjiyle bölgenin tüm ihtiyaçlarına birlikte çözüm üretme kararı aldık" dedi.
DÖRT KATLI BLOKLAR OLACAK
Tüm projeyi en geç 4-5 yıl içerisinde tamamlayacaklarını belirten Kurum, THY dışında havalimanındaki çalışanlara da belli kısımlar ayırmayı planladıklarını söyledi. Arsayı uygun fiyata mâl ettiklerine dikkat çeken Kurum, Emlak Konut imzalı en uygun fiyatlı konutların da bu projede olacağını ifade etti.
Mahalle konsepti ile hayata geçmesi planlanan projede bloklar zemin+ 4 kat olacak. 2+1'den 5+1'e kadar değişik tipte konutların hayata geçeceği projede okul, eğitim kurumları, kültürel tesisler ve geniş sosyal alan da planlanıyor. Ayrıca sürdürülebilirlik kapsamında projede yenilenebilir enerji kaynaklarından, yağmur suyu ve gri su geri kazanımı teknolojisinden yararlanılması hedefleniyor.
ŞİMDİDEN 12 BİN KİŞİ EV ALMAK İÇİN BAŞVURDU
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Türkiye'de asrın projelerinin birbiri ardına hayata geçirildiğini belirterek, Yeni Havalimanı ve Kanal İstanbul projelerinin yanında çok önemli bir projeye imza atacaklarını söyledi. Yeni Havalimanı'nın kendileri için önemli bir habitat değişikliği olduğunu aktaran Aycı, "Yıllardır Atatürk Havalimanı etrafında yaşamaya alışmış THY ailesi için de kolay bir değişim değil. Bu değişim sonucu meydana gelebilecek mesafelerden kaynaklı sorunlar yaşayabilirdik. Bu sorunları en aza indirebilmek için bu taşınmamın maliyetinin THY çalışanlarına minimuma indirilip, onlara bir sosyal hizmet olarak yürütülmesi önemli" diye konuştu. İlker Aycı, "Amacımız büyük bir kâr amacı güdecek bir proje yapmak değil. Mümkün olduğunca maliyetleri minimumda tutarak, yaşam alanları bakımından örnek bir proje olması" dedi. Yapılan anketlere göre projeye yoğun ilgi beklediklerini belirten Aycı, THY iştirâkleri hariç sadece anonim ortaklığından 12 bin talep aldıklarını ifade etti.
312 MİLYON LİRAYA YARISINI SATIN ALDI
Emlak Konut tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "İstanbul Arnavutköy ilçesi, Dursunköy mahallesindeki 3.639.117 metrekare büyüklüğündeki arsasının yüzde 50 hissesini, 312.5 milyon TL+KDV nakit bedelle Türk Hava Yolları Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'ne satmak üzere protokol imzalamıştır. Söz konusu protokol çerçevesinde, şirketimizin arsalar üzerinde THY ile birlikte, etaplar halinde geliştireceği projelerden elde edilecek net kazanç, yüzde 50'si Emlak Konut'a, yüzde 50'si Türk Hava Yolları Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'ne ait olmak üzere paylaşılacaktır" denildi.
İLKER AYCI: 6 AY HAVALİMANINDA YAŞAYACAĞIM
29 Ekim 2018'de THY'nin yeni evinde olacağını belirten İlker Aycı, "Bu önemli bir süreç. Hem çalışanların hem yolcuların sürece alışma dönemi olacak. 'Bu iş tamam' denilene kadar ben yeni havalimanı içinde kalacağım. Kendime orada bir yaşam alanı oluşturuyorum. 6 ay için ailemle vedalaşıp orada olacağım" dedi. Aycı yeni konut projesinden kendisi için de ev almayı planladığını dile getirdi.